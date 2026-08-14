Pièces, pépites et lingots d'or : des ouvriers trouvent un trésor d'une valeur de 9 millions d'euros

Alors qu’ils rénovaient un bâtiment, des ouvriers ont trouvé un coffre-fort caché. Il contenait des pièces, pépites et lingots d’or d’une valeur de 9 millions d’euros.

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Les lingots d'or

Quand on fait des travaux dans une maison, on peut trouver de véritables trésors restés cachés pendant des années. C’est le cas de cet homme qui a rénové une maison et a découvert un trésor inestimable caché dans le sous-sol, ou encore de ce trésor vieux de 300 ans retrouvé sur un chantier de démolition.

L'immeuble dans lequel le trésor a été trouvéCrédit photo : VRT

En Belgique, ce lundi 10 août, des ouvriers ont fait une découverte similaire. Alors qu’ils faisaient des travaux pour installer des canalisations dans un immeuble à Saint-Gilles-Lez-Termonde, ils ont repéré une caisse dissimulée dans un mur.

Un trésor de 9 millions d’euros

En s’approchant de plus près, les ouvriers ont remarqué qu’il s’agissait d’un coffre-fort caché. À l’intérieur de la boîte se trouvaient plusieurs kilos d’or : des pièces, des pépites et des lingots d’or. Un véritable trésor d’une valeur de 9 millions d’euros.

Les lingots et pièces d'orCrédit photo : RTBF

Face à cette trouvaille, les ouvriers ont immédiatement contacté leur client, la CAW Oost-Vlaanderen, une organisation sociale belge qui détient l’immeuble. La police a également été contactée.

“La surprise et l’émerveillement ont été mes premières réactions. C’est une expérience unique”, a déclaré Geert Hillaert, le directeur de l’organisation, à la RTBF.

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À qui revient l’or ?

Suite à cette découverte, une question se pose : à qui cet or va-t-il revenir ? Une enquête va être menée par le parquet de Flandre-Orientale afin de trouver le propriétaire du coffre-fort, mais aussi l’origine de l’or. Pour la CAW Oost-Vlaanderen, pas question de se projeter pour le moment car comme le rappelle le directeur, cet or “peut être le fruit de pratiques douteuses”.

Les pièces d'orCrédit photo : RTBF

Si toutefois l’organisation reçoit de l’argent, elle aimerait l’utiliser pour aider les sans-abri de la région.

“Ce serait un don précieux pour répondre aux besoins immenses que nous constatons au quotidien”, a déclaré Geert Hillaert.

Les ouvriers qui ont découvert ce trésor pourraient quant à eux toucher une commission. Ouvrez l’oeil la prochaine fois que vous ferez des travaux…

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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