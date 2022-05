Euromillions : découvrez le premier achat surprenant du couple britannique qui a remporté 217 millions d'euros

Un couple vivant à Gloucester, en Angleterre, a remporté la semaine dernière le gain le plus important jamais réalisé à l’Euromillions en Grande-Bretagne.

Crédit : ITV

À voir aussi

Le couple a révélé son identité après avoir gagné 184 millions de livres sterling, soit 217 millions d’euros. Ils ont rendu leur identité publique avant-hier lors d'une conférence de presse, racontant leur incrédulité face à ce gain et comment ils comptaient dépenser leur nouvelle fortune tombée du ciel. À cette occasion, Joe Thwaite a déclaré avec humour : « en général, pour être honnête avec vous, ma chance est assez terrible ! »

Joe Thwaite, 49 ans, est ingénieur commercial en communication, et Jess Thwaite, 44 ans, dirige un salon de coiffure avec sa sœur. Ils sont mariés depuis 11 ans et ont deux jeunes enfants. Le mari est le premier à avoir découvert, mercredi, qu’ils avaient remporté le gros lot. Ce jour-là, il s'est levé comme d'habitude à 5h15 avant de vérifier son téléphone et de voir un e-mail disant « Bonne nouvelle, vous avez gagné un prix ». Joe Thwaite a confié qu'il avait laissé sa femme faire la grasse matinée après avoir découvert qu'ils avaient gagné.

« J’ai vu le montant et je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais pas me rendormir, je ne voulais pas réveiller Jess, alors je suis resté allongé pendant ce qui m'a semblé une éternité. J'ai passé du temps à chercher des propriétés sans limite de budget, ce qui était une nouveauté ! » Et alors que Jess Thwaite luttait pour se réveiller, il lui a dit : « j'ai un secret, j'ai quelque chose à te dire. » Sa première réaction a été de supposer que l'application s'était trompée ou que c'était une blague. Elle a décidé que cela ne valait pas la peine de trop s'exciter car ce n'était probablement pas vrai et s'est levée pour faire du café et commencer sa routine matinale normale.

Ce n’est que quelques heures plus tard qu’elle a réalité ce qui venait de se passer, et que leur vie ne serait plus jamais comme avant. Fini les longues heures de travail, les factures qui empêchent de dormir et les comptes stressants à la fin du mois. Désormais, la famille pourra se faire plaisir et réaliser ses rêves, un changement de vie bouleversant pour ce couple qui n’a jamais pu partir en vacances avec ses enfants.

Crédit : Google Maps

Crédit : ITV

De nombreux rêves à réaliser

Se décrivant comme non-matérialistes, les deux époux ont tout de même quelques projets en tête. Ils prévoient par exemple d’emmener toute leur famille en voyage à Hawaï. « Les enfants ont toujours parlé de cette destination, je ne sais pas pourquoi. Nous pourririons réaliser leur rêve » a expliqué Joe Thwaite. Ils souhaiteraient aussi acheter une nouvelle remorque pour leurs poneys. « Nos enfants en ont toujours voulu une pour remplacer celle délabrée que nous utilisons » a-t-il déclaré. Le couple va également s’offrir une nouvelle voiture et emmener ses enfants voir un match de rugby, un sport qu’ils se contentaient auparavant de regarder à la télévision.

Côté famille, Joe et Jess Thwaite vont profiter du temps et des moyens presque illimités que leur offre l’énorme gain pour souffler et prendre du bon temps en compagnie de leurs proches. Ils vont notamment voir au maximum le frère du mari, qu’ils voyaient trop peu en raison de leurs plannings particulièrement chargés. « Ce serait formidable de passer plus de temps avec mon frère. Nous travaillons tous les deux très dur et nous nous voyons rarement, ce sera formidable de pouvoir passer du temps ensemble » a-t-elle confié.

Lorsque son père, qui a joué à l’Euromillions toute sa vie et rêvait constamment de gagner, est décédé il y a sept ans, son mari a repris le flambeau du jeu. À ce propos, Jess Thwaite a déclaré : « il nous demandait toujours ce que nous ferions quand nous gagnerions, comment nous le dépenserions, à qui nous ferions plaisir. C'était une conversation régulière et j'ai l'impression qu'il nous préparait. C'est peut-être pour cela que j'ai l'air si détendue, car je suis en quelque sorte prêt à gagner depuis des années. »

En tout cas, on leur souhaite de profiter au maximum de leur nouvelle vie !