Angleterre : ce couple de soignants a tout plaqué pour parcourir le pays à bord d'un camping-car

Le couple que vous allez découvrir dans cet article vivait à Londres, mais suite à la pandémie, il a décidé de changer de vie. Désormais, ils passent leur temps à voyager, tout en économisant de l’argent.

Gemma et Campbell Ils travaillaient jusqu'à 60 heures par semaine dans le secteur des soins de santé pendant la pandémie, payaient 1 400 euros par mois pour louer un studio, plus de 250 euros de factures et avez surtout beaucoup de stress au quotidien. Récemment, ils ont donc décidé de tout plaquer. Ils ont quitté leur emploi, se sont débarrassés de leur appartement et ont acheté un camping-car d'une valeur de 38 000 euros grâce aux 60 000 euros qu'ils avaient réussi à mettre de côté tout en travaillant.

Aujourd'hui, ils voyagent dans des endroits magnifiques dans leur maison de rêve sur roues, et gagnent de l'argent en documentant leurs aventures et en les partageant sur les réseaux sociaux. En plus d'être très amusant, leur nouveau mode de vie permet au couple d'économiser de l'argent. En effet, contrairement à ce que l’on pourrait penser au premier abord, ils économisent près de 1200 euros par mois, leur plus grosse dépense étant de 350 euros par mois pour le diesel. Lorsqu’il habitait à Londres, les dépenses du couple s'élevaient auparavant à environ 2000 euros chaque moi, mais elles sont maintenant de 800 euros.

Campbell, originaire de la petite ville de Bishopton, en Écosse, a déclaré : « ce style de vie ne convient pas à tout le monde, mais c'est un excellent moyen de vivre. Il y a beaucoup d'incertitude, cela peut être difficile si vous aimez la constance dans la vie. Mais nous adorons l'aventure et ne pas savoir où nous allons dormir pour la nuit. Nous sommes tellement plus heureux maintenant. Chaque jour, le soleil se lève et j'ai hâte de commencer la journée. »

Une nouvelle vie en camping-car

Gemma, sa partenaire, a ajouté : « nous voyageons beaucoup pour pouvoir créer du contenu pour le travail. Mais ce qu'il y a de mieux dans la vie en camping-car, c'est la liberté. Pouvoir aller où l'on veut et quand on veut est un sentiment incroyable. Nous gagnons la plupart de notre argent en créant du contenu en ligne. On passe trois journées par semaine à travailler : écrire, monter des vidéos et des photos et répondre aux messages. Le reste de la semaine, on en profite pour explorer de nouveau endroit. »

En plus de partager leurs voyages en ligne, le couple a écrit un livre, « Destination NC500 », sur la route panoramique de la côte nord de l'Écosse. Vous pouvez suivre leur aventure sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram, où ils comptent 14 000 abonnés.

