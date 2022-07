Fnac : il achète un iPhone et rentre chez lui avec... un morceau de carrelage

Dans les Yvelines, un homme s’est rendu à la Fnac pour acheter un iPhone 13. En rentrant chez lui, il a découvert que la boîte ne contenait pas le téléphone mais un morceau de carrelage.

Dans le centre Parly 2, dans les Yvelines, un client d’un magasin Fnac a eu une drôle de surprise. Il s’est rendu dans le magasin pour acheter un iPhone 13 d’une valeur de 859 euros, en promotion. Voulant en faire cadeau à sa femme, il a acheté le téléphone et est rentré chez lui.

Quand sa compagne a ouvert la boîte du téléphone, qui était scellée avec deux bandes adhésives, elle a eu une surprise pour le moins déconcertante : à la place du smartphone se trouvait… un morceau de carrelage ! L’objet aux bords arrondis avait une forme et un poids similaires à ceux de l’iPhone 13.

« Au niveau du poids de la boîte, ça correspondait et il y avait toujours les scellés. Il y avait un morceau de carrelage à l’intérieur, avec les bords arrondis pour prendre la forme d’un iPhone. J’étais dans tous mes états, je me suis demandé s’ils allaient me croire à la Fnac », a confié le client, désespéré.

En se rendant de nouveau à la Fnac, l’acheteur a pu avoir quelques explications : quelques heures plus tôt, un autre client s’est rendu dans le magasin pour se faire rembourser un iPhone 13, sous prétexte qu’il n’en voulait plus. Il aurait donc échangé son téléphone contre ce morceau de carrelage.

Selon une source policière, ces faits seraient de plus en plus récurrents dans les magasins d’Île-de-France qui vendent des appareils électroniques.

« On découvre le phénomène et on va exploiter les vidéos des caméras de surveillance. On va voir si on peut faire des rapprochements avec d’autres faits qui ont eu lieu ailleurs », a confié la source policière.

La Fnac a déposé plainte au commissariat de Versailles et une enquête est en cours. Le client a quant à lui pu obtenir un vrai iPhone 13, en parfait état.