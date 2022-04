Comment se débarrasser de la moisissure dans la salle de bain ?

La moisissure est un fléau très fréquent dans la salle de bains. Zoom sur les meilleures méthodes pour l’éliminer et pour éviter sa réapparition !

Les causes de la moisissure

Des taches de moisissure sur un mur de briques Crédit photo : MabelAmber

La moisissure se compose de champignons qui apparaissent sous forme de taches blanchâtres ou verdâtres. Ils diffusent une odeur de moisi et se développent dans les endroits humides. Dans la salle de bains, les taches de moisissure apparaissent souvent sur les joints de carrelage, en bas de murs ou dans la douche. Il convient de traiter rapidement les problèmes de moisissures parce qu’elles peuvent être dangereuses pour la santé. Avant de se débarrasser de la moisissure, il convient d’en déterminer la cause.

En général, trois explications sont à l’origine de l’apparition de la moisissure:

Le manque de ventilation

La salle de bains étant souvent une petite pièce, la condensation créée par les douches et les bains se dépose sur les murs et les fenêtres lorsqu’elle manque de ventilation. La moisissure apparaît après un certain temps. En principe, il suffit de bien aérer la pièce après chaque utilisation en ouvrant les fenêtres. Toutefois dans certains cas, il est nécessaire d’installer un ou plusieurs extracteurs d’air pour évacuer l’air humide.

L’infiltration d’eau

L’apparition de moisissure dans la salle de bains sur le plafond et au niveau du haut des murs peut être liée à une infiltration d’eau. Les murs extérieurs poreuxen sont la cause. En effet, l’eau de pluie peut s’introduire à l’intérieur des murs lorsque la maçonnerie est poreuse. Les dégâts des eaux peuvent également provoquer une infiltration d’eau. Dans ce cas, il convient de réparer la fuite.

Les remontées capillaires

Un problème de remontées capillaires peut être la cause de l’apparition de moisissure à la base du mur. Toutefois, pour une salle de bains située à l’étage, cela est peu probable. En effet, les remontées capillaires ne se manifestent généralement que dans une salle de bains située au rez-de-chaussée.

Les remontées capillaires indiquent l’humidité du sol qui s’incruste dans les murs d’une maison. Ce phénomène est dû à une mauvaise étanchéité dans les fondations. Il existe deux solutions pour remédier à ce problème: soit introduire un produit hydrofuge dans les murs, soit réaliser une saignée dans les murs pour installer une membrane d’étanchéité.

L’essentiel à retenir pour éviter la moisissure

Une salle de bains avec une baignoire et une fenêtre Crédit photo : midascode

Avant d’être obligé d’éliminer les moisissures dans la salle d’eau, il est préférable de prévenir leur apparition. Tout comme expliqué au préalable, l’aération de cette pièce est primordiale puisque la moisissure se développe en zone humide. Voici quelques solutions pour éviter l’apparition des moisissures:

La ventilation naturelle

La ventilation naturelle consiste à ouvrir la fenêtre pendant et/ou après le bain et la douche pour aérer la pièce pendant environ 15 minutes. Une autre astuce simple est de placer la grille de ventilation dans la fenêtre.

La ventilation mécanique

Cette technique consiste à installer une ventilation mécanique contrôlée (VMC) simple flux ou double flux. La VMC assure efficacement le renouvellement de l’air nécessaire dans la salle de bains si elle ne dispose pas de fenêtre.

Lapeinture anti-moisissure

Également appelé peinture anti-humidité, ce type de peinture est composé de résines acryliques spécialement élaborées pour réduire le développement de la moisissure dans les pièces humides.

Le déshumidificateur

En cas d’humidité très persistante, le déshumidificateur peut s’avérer efficace. Cet accessoire pompe l’air humide de la salle de bains pour le filtrer et l’envoyer ensuite vers un évaporateur. Celui-ci retient la vapeur avant d’évacuer l’air devenu sec dans la pièce.

Certes, le nettoyage de la salle de bains n’est pas toujours une partie de plaisir. De plus, les traces de moisissure bien installées dans cette pièce sont assez difficiles à éliminer. Néanmoins, l’utilisation de produits anti-moisissures s’avère efficace pour éviter la prolifération de nouvelles moisissures

Enlever la moisissure dans la salle de bains avec des astuces simples

Quelques accessoires de nettoyage Crédit photo : Monfocus

Que ce soit sur le carrelage ou les joints de la douche, il existe différentes solutions pratiques pour se débarrasser de la moisissure incrustée dans la salle de bains. Voici quelques conseils pratiques qui ne requièrent que des produits déjà présents à la maison:

Vinaigre blanc

Le vinaigre blanc est connu pour les nombreuses vertus qu’il possède. En plus d’être détartrant, il est dégraissant et antibactérien. C’est pourquoi ce produit est un excellent allié pour enlever la moisissure. Il peut être additionné pur ou mélangé avec un peu de liquide vaisselle. Puis, frottez les zones concernées avec une éponge imbibée du mélange et rincez à l’eau froide.

Une autre méthode est de mélanger le vinaigre blanc avec quelques gouttes d’huile essentielle d’arbre à thé. En plus de ses propriétés désinfectantes, celle-ci diminue la forte odeur du vinaigre.

Le savon noir

Le savon noir est un incontournable en matière de nettoyage. Il est efficace pour éliminer toutes sortes de taches. Ce produit peut être utilisé pour enlever la moisissure sur les joints, le tapis de douche, le carrelage ou le rideau de douche. Pour ce faire, frottez la surface à nettoyer avec une brosse à dents et du savon noir, puis laissez agir environ 30 minutes avant de rincer.

Le bicarbonate de soude

Lebicarbonate de soudeest réputé pour ses nombreuses propriétés. Il s’avère efficace pour l’entretien de la maison. Son utilisation est simple et facile. Il suffit de mélanger le bicarbonate de soude avec de l’eau chaude et de le pulvériser directement sur la surface à traiter. Il est possible d’ajouter ce produit à du vinaigre blanc pour un nettoyage impeccable. Toutefois, évitez de laisser reposer trop longtemps et rincez soigneusement.

Le citron

Antibactérien e tfongicide, le citron est un allié précieux pour les tâches ménagères. Il se montre surtout efficace pour se débarrasser de la moisissure sur les joints de carrelage. Pour ce faire, mélangez du jus de citron avec de la lessive et mettez-en sur une brosse à dents. Frottez les joints et laissez reposer quelques heures avant de rincer.

L’eau oxygénée

En plus de désinfecter les plaies, l’eau oxygénée est une excellente solution pour éliminer les moisissures dans la salle de bains. Il suffit de pulvériser un mélange composé de 2/3 d’eau et de 1/3 d’eau oxygénée. Puis, frottez avec un tissu propre et rincez avec un chiffon humide avant de sécher.

L’eau de Javel

L’eau de Javel a également fait ses preuves pour le nettoyage de la maison. Préparez une solution anti-moisissures en mélangeant une dose d’eau de Javel avec deux doses d’eau. Puis, pulvérisez la surface moisie et laissez agir une dizaine de minutes. Il ne reste plus qu’à brosser et rincer.

L’extrait de pépins de pamplemousse

L’extrait de pépins de pamplemousse est connu pour être un excellent antibiotique. Il s’avère également efficace pour prévenir l’apparition de moisissure et l’éliminer. Ce produit naturel est surtout utilisé dans le cas de moisissure sur les joints du carrelage de la salle de bains. Versez une dizaine de gouttes de cet extrait dans une tasse d’eau et mélangez. Puis, transvasez ce mélange dans un vaporisateur avec lequel pulvériser toute la zone moisie. Laissez bien reposer et frottez avec une éponge ou une brosse avant de rincer.

Les produits anti-moisissures spécifiques

Au cas où tous ces conseils ne sont pas efficaces, il reste encore leproduit anti-moisissures. Disponible sur le commerce, ce type de produit est conçu pour éliminer la moisissure sans avoir à frotter. Il se pulvérise directement sur les zones à traiter. En plus d’être performant, ce type de produit convient à tout type de surface, y compris les plus poreuses. Le produit anti-moisissures agit en quelques instants seulement.

Atténuer les odeurs de moisissure

Une sorte de désodorisant/désinfectant Crédit photo : Squirrel_photos

En plus d’être dangereuses pour la santé, les moisissures émettent des odeurs désagréables. De ce fait, il convient d’éliminer ces odeurs dans la salle de bains et de se débarrasser des taches. Pour cela, il existe une multitude d’astuces simples et efficaces:

Mélange eau chaude/alcool/vinaigre

Mélangez une tasse de vinaigre blanc, une tasse d’eau chaude et une cuillère à soupe d’alcool à 70°. Puis, pulvérisez la salle de bains avec cette préparation, du sol au plafond, et même les serviettes.

Alcool ménager

Imbibez un chiffon d’alcool à brûler et nettoyez le lavabo, le joint de la baignoire et le bac à douche.

Absorbeur d’odeur en pot

À la fois écologique et efficace, l’absorbeur d’odeur agit pendant 4 à 6 semaines. Il suffit de placer le pot dans la salle de bains et d’enlever le couvercle. Laissez ensuite agir pour que l’odeur de moisi disparaisse.

Prix du traitement des moisissures

Des monnaies et billets en euros Crédit photo : PhotoMIX-CompanyLe budget à prévoir est assez conséquent pour éliminer les taches de moisissure. Voici quelques prix à retenir:

1 euro par litre pour le vinaigre blanc;

par litre pour le vinaigre blanc; Moins de 5 euros le kilo pour le bicarbonate de soude;

le kilo pour le bicarbonate de soude; Entre 7 et 25 euros pour les produits anti-moisissures spécialisés;

pour les produits anti-moisissures spécialisés; Le prix varie énormément pour les déshumidificateurs, cela peut aller de 20 euros à plus de 2000 euros.

Des travaux plus importants peuvent être nécessaires dans certaines situations. Tel est le cas d’un logement qui ne dispose pas de VMC. Il faut investir entre 250 et 650 euros pour une VMS simple et environ 2800 euros pour un modèle double. Outre cela, la solution sera plus chère si l’origine des champignons est liée à des remontées capillaires. Dans ce cas, il est conseillé de réaliser un diagnostic avec un professionnel ainsi qu’un devis précis.