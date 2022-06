iPhone 14 : le design du nouveau smartphone Apple se dévoile dans une vidéo

Avis aux fans d’Apple ! Des images du prochain iPhone 14 ont été dévoilées dans une vidéo. Suivez le guide !

Alors que les iPhone 14 sont attendus à la rentrée 2022, une vidéo du design du nouveau produit Apple vient de fuiter sur la page YouTube du leaker Sonny Dickson, rapporte le magazine QG.

Quatre modèles différents

En septembre prochain, la marque à la pomme croquée va mettre en vente quatre versions différentes de son iPhone. Cette fois-ci, la firme américaine a décidé de faire une croix sur l’iPhone mini. Dès lors, les futurs acheteurs auront le choix entre l’iPhone Pro Max (6,7 pouces), l’iPhone Pro (6,1 pouces), l’iPhone 14 Max (6,7 pouces) et l’iPhone 14 (6,1 pouces).

Côté design, ce dernier smartphone ressemble - à quelques détails près - à son prédécesseur. C’est tout cas ce que suggèrent les maquettes réalisées par Sonny Dickson. Les modèles pro ne seront plus équipés de la fameuse encoche, précise le site iPhone Soft.

De nouveaux coloris proposés

De son côté, QG indique que le prochain iPhone aura droit à de nouveaux coloris. Mais ce n’est pas tout ! Il sera également doté d’un nouveau capteur photo de 48 mégapixels. Un détail qui permettra aux utilisateurs de filmer en 8K.

Enfin, les téléphones seront munis d’une batterie plus performante, et d’une puce A16 encore plus puissante. Les modèles jouiront aussi de la nouvelle version iOS 16. Pour le moment, nous ignorons si les iPhone 14 seront vendus avec ou sans chargeur. Afin de réduire son empreinte écologique, Apple a décidé en 2020 de retirer le bloc chargeur et les écouteurs des boîtes des smartphones.

À noter que la prochaine Keynote Apple est prévue courant septembre 2022. Cette conférence tant attendue sera centrée sur le prochain iPhone 14.