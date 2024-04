Gleeden récompense les Français pour la Journée de l'infidélité : et les gagnants sont...

Le 24 avril, c’est la Saint Fidèle. Autant dire une journée spéciale pour Gleeden. Le site de rencontres extra-conjugales unique au monde a lancé il y a onze ans la Journée de l’infidélité. Et quelle meilleure occasion pour récompenser les figures médiatiques qui se sont illustrées dans le domaine qu’une cérémonie qui leur est dédiée ?

Oubliez les Oscars, les Césars et autres cérémonies de récompenses démodées et bien trop longues. Gleeden lance ce 24 avril la première édition des Gleeden Awards. Cinéma, musique, télé, sport et même littérature, l’infidélité touche tous les secteurs.

C’est le moment parfait pour afficher, gentiment, les personnalités publiques qui ont failli à leurs engagements en 2023. Autant vous dire qu’il y en a beaucoup puisque les Gleeden Awards comptent 39 nommés répartis dans 13 catégories. Mieux encore, ce sont les 3500 membres Gleeden interrogés qui ont voté pour les infidèles de l’année.

Mais au fait, qui sont-ils ?

Crédit photo : Gleeden

Marion Cotillard, Tony Estanguet, Caroline Garcia… qui sont les plus grands infidèles de 2023 ?

Vous n’avez toujours pas idée de ce que sont les Gleeden Awards ? Laissez-nous vous donner un aperçu.

Crédit photo : Gleeden

En cette année olympique, qui plus est chez nous, on ne peut pas ne pas évoquer les plus grandes infidélités dans la préparation des Jeux. À cette occasion, sont nommés Tony Estanguet, Valérie Pécresse et Gérald Darmanin. Chacun d’entre eux a été infidèle à ses propres annonces : épreuves délocalisées, gratuité des transports finalement payants et jauge des spectateurs pour la cérémonie d’ouverture divisée par 2 ou plus (on ne sait plus trop), autant d’infidélités qui méritent d’être affichées au grand jour.

Vous en voulez encore ? Regardons du côté de l’écologie. Tout de suite, vous pensez à Marion Cotillard et Leonardo DiCaprio, n’est-ce pas ? Eh bien, vous avez entièrement raison. Ajoutons cependant à cette sélection la nomination de la députée écolo Marine Tondelier et le compte est bon. A-t-on réellement besoin de préciser la nature de l’infidélité faite par les nommés ? Disons qu’en gros, ils défendent des principes écologiques mais ne les respectent pas eux-mêmes.

Crédit photo : Gleeden

Enfin, que dire de nos athlètes français ? On croyait tous en Caroline Garcia. Mais la Lyonnaise, que l’on croyait bien partie pour écraser le circuit féminin de tennis après sa victoire en Masters en 2022, a commis la pire des infidélités dans le sport : ne plus rien gagner. Mais si vous voulez notre avis, l’Olympique de Marseille devrait remporter le prix haut la main avec quatre entraîneurs sur une saison. Les dirigeants du club doivent être des membres assidus de Gleeden pour enchaîner les relations comme ça !

Crédit photo : Gleeden

Crédit photo : Gleeden

Le suspense est à son comble ? Alors il est temps d'y mettre fin.

La Palmarès complet des Gleeden Awards

Ça y est, les gagnants de la première édition des Gleeden Awards ont été désignés. Qui sont ceux qui ont été élus roi et reine de l’infidélité par les 3517 votants ? Qui sont ceux qui n’ont pas respecté leurs engagements ? On fait le point.

Aux Gleeden Awards, il y a en a pour tous les goûts. De Justin Bieber à Gigi Hadid pour leur fashion faux-pas en passant par Bruce Toussaint et Magali Berdah pour leur infidélité à la télé ou sur les réseaux sociaux. Découvrez sans plus attendre ceux qui ont été démasqués.

#1. Le Gleeden Award de l'infidélité olympique : Valérie Pécresse (73,6% des votes), étaient également nommés Tony Estanguet et Gérald Darmanin

#2. Le Gleeden Award de l'infidélité en musique : "Parapluie", de Jeck (60,7% des votes), étaient également nommés “Flowers”, de Miley Cyrus et “BZRP MUSIC SESSIONS, VOL.53”, de Shakira

#3. Le Gleeden Award de l'infidélité au cinéma : « Iris et les hommes » de Caroline Vignal (64,5% des votes), étaient également nommés “Anatomie d’une chute”, de Justine Triet et “Coup de chance”, de Woody Allen

#4. Le Gleeden Award de l'infidélité télévisuelle : Marie Portolano (33,5% des votes), étaient également nommés Jarry et Bruce Toussaint

#5. Le Gleeden Award de l'infidélité écologique : Marion Cotillard (53,4% des votes), étaient également nommés Leonardo DiCaprio et Marine Tondelier

#6. Le Gleeden Award de l'infidélité stylistique : Gigi Hadid (46,8% des votes), étaient également nommés Justin Bieber et Jules Koundé lors du rassemblement de l’équipe de France de football

#7. Le Gleeden Award de l'infidélité sportive : L’Olympique de Marseille (52,3% des votes), étaient également nommés Caroline Garcia et Alexis Jandard

#8. Le Gleeden Award de l'infidélité capillaire : Valtteri Bottas (34,2% des votes), étaient également nommés Jodie Harsh lors des Brit Awards et Helen Mirren à Cannes

#9. Le Gleeden Award de l'infidélité d’influence : Magali Berdah (51,1% des votes), étaient également nommés Chiara Ferragni et Poupette Kenza

#10. le Gleeden Award de l'infidélité théâtrale : « Tout va bien se passer » d’Alil Vardar (45,7% des votes), étaient également nommés “Le Cinq à sept”, de Flore Cherry et “Je préfère qu’on reste ensemble”, de Laurent Ruquier

#11. Le Gleeden Award de l'infidélité en série : Sex/life, saison 2 (51,8% des votes), étaient également nommés “Liaisons Fatale, la série” et “Jazz Correia”

#12. Le Gleeden Award de l'infidélité en podcast : « 1er rendez-vous avec une aventurière », de Gleeden (67,5% des votes), étaient également nommés “Le son du désir”, de Alexis Himeros et “Hot stories”, Bliss de Clémentine Galey

#13. Le Gleeden Award de l'infidélité littéraire : « Daisy Jones & The Six » de Taylor Jenkins Reid (47,2 % des votes), étaient également nommés “The Perfect Match”, de Lyla Mars et “Confession d’une femme infidèle”, de Léa Mvondo.