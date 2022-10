Elles s'aperçoivent qu'elles fréquentent le même homme, le « larguent » pour de bon et partent en vacances ensemble

Après avoir découvert qu’elles sortaient avec le même homme, deux femmes sont devenues amies et ont donné une bonne leçon à ce monsieur infidèle. Récit.

À trop vouloir jouer avec le feu, on finit toujours par se brûler !

Un homme infidèle vient de l’apprendre à ses dépens. Alors qu’il sortait avec deux femmes en même temps, cet Américain de 33 ans a été pris la main dans le sac et la réaction des deux petites amies trompées lui a donné une bonne leçon.

Emely Ortiz et Faith Bistline (de gauche à droite). Crédit photo : Faith Bistline

Elles découvrent qu’elles fréquentent le même homme, le larguent et partent en vacances ensemble

Cette histoire, racontée par le Washington Post, démarre lorsqu’une certaine Faith Bistline, 30 ans, reçoit un message sur Facebook après avoir posté une photo de son copain, avec lequel elle sort depuis 18 mois, sur le célèbre réseau social.

« C’est ton petit ami ? Parce qu’il sort avec mon amie depuis 10 mois », lui indique ainsi une anonyme.

Pensant d’abord à une erreur, Faith fait alors une capture d’écran du message puis l’envoie à son petit ami pour tirer les choses au clair, mais ce dernier reste muet.

Sans réponse, la jeune femme reçoit peu de temps après un SMS d’Emely Ortiz, 22 ans, qui la met devant le fait accompli.

« Je veux juste savoir depuis combien de temps vous sortez ensemble (…) Est-ce qu’il t’a parlé de moi ou tu n’en avais aucune idée ? », lui demande ainsi cette dernière.

« Je n’en avais aucune idée. Ça me fait un peu peur. Nous sortons ensemble depuis presque un an et demi. J’essaie de lui donner l’occasion de s’expliquer, mais il ne me répond pas », lui explique Faith.

Travaillant toutes deux dans le même secteur et habitant la même ville (Las Vegas ndlr), les deux femmes vont alors se rapprocher et s’apercevoir petit à petit que l’homme qu’elles croyaient être leur copain s’est moqué d’elle pendant des mois.

Et quand enfin ce dernier va répondre à Faith, il ne va rien trouver de mieux à faire que de rire de la situation en lui envoyant la phrase suivante : « Je suppose que je dois m’expliquer un peu ». Un message laconique accompagné d’un émoji avec un visage rieur.

Une réaction qui ne va évidemment pas être du goût de la jeune femme, laquelle va immédiatement rétorquer : « Tu trouves ça drôle ? », lui lancera-t-elle ainsi.

Dans le même temps, Emely Ortiz va directement se rendre chez lui, restant plusieurs heures devant sa porte en l’appelant mais le « courageux » monsieur ne se montrera jamais. Finalement, elle réussira à le confronter le lendemain, captures d’écran à l’appui, et le petit ami acculé n'aura d'autres choix que d'avouer son infidélité, présentant des excuses qui ne seront pas acceptées.

Depuis, les deux femmes trompées ont rompu avec cet homme et sont finalement devenues amies. Leur douloureuse expérience commune les ayant fortement rapprochées.

Elles sont d’ailleurs parties en vacances ensemble au Costa Rica. Ironie de l'histoire, ce voyage était initialement prévu pour fêter l’anniversaire de la rencontre entre Faith et son désormais ex-petit ami infidèle.

Et toutes les deux semblent avoir apprécié comme le montrent les photos de leur séjour.

Crédit photo : Faith Bistline

Crédit photo : Faith Bistline

Moralité ? Tel est pris qui croyait prendre !