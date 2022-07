Google Maps : il découvre un chien à 6 pattes en train d'être promené dans la rue

Une caméra de Google Maps semble avoir capturé un chien à six pattes se promenant en Californie avec ses maîtres. Et cette vision pour le moins étonnante a grandement surpris les internautes.

Crédit : Google Maps

Lorsqu’on utilise Google Maps, c’est généralement pour chercher un itinéraire, mais on ne s'attend jamais à tomber sur quelque chose qui soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses, ce qui est évidemment le cas de ce chien à six pattes. Ce dernier a été repéré dans une rue de la ville de San Jose, en Californie (États-Unis).

Sur une photo prise à l'extérieur du parc Los Paseos, le chien semble avoir six pattes et deux ventres, ce qui donne l'impression qu'il fait plus de deux fois la longueur d'un chien normal. Si beaucoup derrière leur écran ont d’abord halluciné en voyant le spécimen particulièrement atypique, un utilisateur a rapidement pu expliquer ce phénomène de manière tout à fait rationnelle.

Crédit : Google Maps

Chien à 6 pattes : une explication rationnelle

En effet, en remontant la rue grâce à l’outil Streetview, qui permet de se promener dans n’importe quel endroit du monde comme si on y était, il a réussi à retrouver un deuxième cliché du même chien, toujours accompagné de ses maîtres, mais cette fois-ci, l'animal a une apparence parfaitement normale. Ce bug s’explique par les caméras de Google Maps qui scannent le décor depuis des voitures en mouvement, ce qui peut provoquer une distorsion des images.

