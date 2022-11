Harry Potter : cet escape game sur le monde des sorciers a ouvert... dans une ancienne église

Dans le Tarn, trois salles d’escape game ont ouvert dans une ancienne église, qui a été transformée pour accueillir des joueurs férus d’énigmes.

À Castres, dans le Tarn, une église datant de 1890 et grande de 300m2 a été désacralisée en 2012. Voyant que l’endroit était vide, deux chefs d’entreprise de la ville ont décidé de le racheter.

Crédit photo : Escape The Game

Quentin Doulcier et Steven Veiller ont acheté la chapelle il y a deux ans et l’ont totalement transformée dans le but d’en faire… un lieu d’escape game !

Un escape game dans une ancienne église

Ce samedi 29 octobre, l’ancienne église a ouvert pour accueillir des amateurs d’escape game, un jeu qui consiste à résoudre des énigmes dans un temps imparti. Pour l’occasion, l’église a été rénovée et contient désormais plusieurs salles de jeu, une boutique de produits dérivés, un coin buvette et snack ainsi qu’un espace de réception.

Crédit photo : Escape The Game

L’un des thèmes d’escape game proposés repose sur l’univers de la saga Harry Potter. L’ancienne église semble parfaitement adaptée pour ce thème, puisque son architecture rend le décor encore plus magique. Quand les joueurs entrent dans la salle d’escape game, ils doivent commencer par choisir leur maison avant de résoudre des énigmes magiques. À l’intérieur de l’ancienne église, les drapeaux des quatre maisons de la saga ont été dressés.

Deux autres salles sont également proposées. L’une, intitulée « Massacre à la tronçonneuse » permet de se faire peur, tandis que l’autre, « L’héritage de Lupin » propose aux joueurs de se glisser dans la peau du célèbre enquêteur. Une expérience inoubliable dans un endroit pas comme les autres.