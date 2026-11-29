Achetés pour 45 000 lires en 1975, un Gauguin et un Bonnard volés à Londres ont décoré la cuisine d’un ouvrier italien pendant près de 40 ans.

C'est une histoire qui a marqué de nombreux esprits. Tout commence en 1970, lorsque trois escrocs osent voler un Gauguin, dont l'œuvre intitulée Fruits sur une table date de 1889, ainsi qu'un Bonnard. Les œuvres sont dérobées dans la maison londonienne de Terence Kennedy, veuf de Mathilda Marks, héritière de Marks & Spencer.



Ces toiles ont par la suite été abandonnées dans un train reliant Paris à Turin et ont fini aux objets trouvés des chemins de fer italiens, avant d'être vendues aux enchères en 1975.

Crédit : IStock

Il achète les deux tableaux pour seulement 23 euros

C'est un ouvrier de Fiat qui les achète pour seulement 45 000 lires, soit environ 23 €. Il les accroche ainsi dans sa cuisine pendant près de 40 ans, sans connaître leur histoire ni leur valeur. Cette découverte rappelle celle d’une acheteuse dont le collier à 2 euros s’est révélé être une œuvre d’art.

C'est son fils, étudiant en architecture à Syracuse, qui, en 2013, choisit de faire expertiser cette collection et d'alerter la police. Un an plus tard, en avril 2014, les carabiniers dévoilent que les toiles sont estimées à plus de 10,6 millions d'euros.

Des œuvres qui valent plus de 10,6 millions d'euros



Malgré cette histoire rocambolesque, la justice attribue la propriété du Gauguin à l'ouvrier italien, qui envisage de le vendre. Pour ce qui est du Bonnard, estimé à 600 000 euros, il avait indiqué aux médias vouloir le garder par attachement.

Le ministre italien de la Culture, Dario Franceschini, s'était réjoui de cette trouvaille après des années de recherches :

Crédit : IStock

La suite après cette vidéo

Que sont devenus ces deux tableaux aujourd'hui ?

« C'est une histoire incroyable, une récupération extraordinaire. Un symbole de tout le travail accompli en coulisses par la police artistique italienne au fil des ans », avait-il confié aux médias italiens.

Alors que le propriétaire souhaitait vendre l'œuvre en 2014, à ce jour, aucune information n'est disponible afin de savoir si cette œuvre a, oui ou non, été vendue. Le mystère reste donc entier.