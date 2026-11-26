Au Portugal, le village de Póvoa Dão est actuellement vendu aux enchères. Composé de belles maisons traditionnelles, d’une chapelle et d’un restaurant, il pourrait à nouveau attirer les touristes.

Póvoa Dão est un village historique situé au Portugal, et un véritable joyau médiéval. Cette propriété s’étend sur 100 hectares. On y retrouve des maisons traditionnelles, une chapelle, un restaurant, un court de tennis et de grands espaces verts. Si certains bâtiments sont en ruine, d’autres ont été restaurés.

Le village de Póvoa Dão est situé au cœur d’un bel environnement. Il offre un accès direct au fleuve Dão, permet de rejoindre des plages et de profiter de points de vue spectaculaires.

Un hameau laissé à l’abandon

Malheureusement, ce village a peu à peu été laissé à l’abandon. Suite au départ des habitants, une première tentative a été effectuée pour lui redonner un peu de vie en 1995. Cette année-là, le village a été racheté par la société Ramos Catarino au prix de 400 000 euros.



Crédit photo : SAPO

La société a investi plus de 3,5 millions d’euros dans la restauration du hameau. Au total, 32 maisons, un restaurant, une piscine et un court de tennis ont été restaurés. Ce hameau n'est pas le seul à avoir connu une nouvelle vie. C'est également le cas de ce village espagnol abandonné qui a été racheté pour 339 000 euros.

Le village à vendre pour 1,5 million d’euros

Si ces rénovations ont attiré de nouveaux touristes pendant un temps, la situation s’est à nouveau dégradée au fil des années. Désormais l’intégralité du village est de nouveau à vendre. La maison Leilosoc a organisé une vente aux enchères, et la valeur de base du lot était de 1 699 898,08 euros.

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En effet, la valeur immobilière de ce village dépasse les 2 000 euros par mètre carré, ce qui est un record pour le Portugal. Pour le moment, le prix du village n'a pas été baissé, contrairement à ce hameau dont la valeur a diminué de 50 000 euros.

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Une vente aux enchères jusqu’au 5 décembre

Selon le média italien Quotidiano, le village pourrait devenir un éco-resort de luxe, un village rural durable ou un centre de tourisme viticole.

L’objectif est avant tout de faire revivre le village et d’attirer de nouveau les touristes et les habitants, pour redynamiser ce lieu unique tout en conservant son charme. Cette volonté de redonner vie à un village rappelle le projet d’un Portugais qui a acheté la moitié d’un village abandonné pour la restaurer.