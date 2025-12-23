Une nouvelle oeuvre mystérieuse de Banksy a été aperçue à Londres

C’est Noël avant l’heure pour les fans de street art et de Banksy. L’artiste anglais qui préserve son identité vient d’ajouter une mystérieuse œuvre sur les murs de Londres.

Banksy de retour après une oeuvre hautement politique

On ne sait jamais quand Banksy va de nouveau frapper. Le plus célèbre des street artistes sème le doute sur son identité depuis des lustres. C’est ce qui entretient d’ailleurs sa popularité. Ainsi, c’est par hasard que le monde découvre ses œuvres, souvent accolées sur la façade de bâtiments.

La dernière fois que l’on avait entendu parler de Banksy, c’était en septembre. L’artiste s’était illustré avec un graffiti montrant un juge porter un coup de marteau à un manifestant à terre. Cette œuvre n’était pas un hasard puisqu’elle survenait deux jours après l’arrestation de près de 900 manifestants pacifiques. Comme très souvent avec l’artiste, ses graffitis se veulent être l’écho de notre société.

Deux pochoirs identiques placés à plusieurs kilomètres l’un de l’autre à Londres

Crédit photo : AFP

Quand est-il alors de ce nouveau pochoir apparu ce lundi dans les rues de Londres ? En ce début de semaine de Noël, les Londoniens se sont réveillés en découvrant une nouvelle œuvre de Banksy. Il ne fait aucun doute que l’artiste en est à l’origine puisqu’il l’a revendiquée sur Instagram.

Son œuvre se trouve sur la façade d’un vieux bâtiment du quartier de Bayswater, dans le centre de Londres. On aperçoit deux enfants allongés sur le dos, emmitouflés d’un manteau, d’un bonnet et de bottes. Tous deux regardent vers le ciel et l’un d’eux le pointe du doigt.

Cette fois-ci, nul ne sait ce que signifie ce pochoir et s’il porte un message politique comme la dernière fois. Autre mystère, un second pochoir similaire a été aperçu quelques kilomètres plus loin, à Tottenham Court Road. Sauf que Banksy n’a pas revendiqué le graffiti sur ses réseaux.

Chacun peut donc laisser libre cours à son imagination quant à l’histoire que raconte cette nouvelle œuvre.