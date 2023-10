Elle achète un collier pour 2 euros et découvre qu'il s'agit d'une œuvre d'art estimé à 3 000 euros

Aux États-Unis, une jeune femme a dépensé 2 dollars dans une friperie pour acheter collier fantaisie. Mais cette dernière a découvert que ce bijou était en réalité une œuvre d'art unique d'une valeur de 3 000 dollars.

Jess Smith est une artiste américaine âgée de 23 ans qui sait dénicher les bonnes affaires. Il faut dire que sa passion consiste à remplir son dressing d’accessoires vintages. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la jeune femme a trouvé une véritable pépite en juin dernier.

À l’époque, Jess s’est rendue dans une friperie située à Pittsburgh pour une petite séance shopping. Sur place, son attention s’est portée sur un collier fantaisie orné d’un énorme pendentif transparent.

Crédit Photo : Jess Smith

Alors qu’elle analysait cette pièce unique, un autre client lui a fait remarquer que le bijou semblait avoir été créé dans les années 70. Conquise, Jess a décidé de l’acheter pour la modique somme d’1,99 dollars (soit 1,88 euro).

Mais avant de le porter, la chineuse s’est d’abord tournée vers Google Lens, un programme de reconnaissance d'image et de texte, pour en savoir plus sur son achat. À la suite de ses recherches, elle est tombée sur l’œuvre d’Aaronel deRoy Gruber, un peintre et sculpteur originaire de Pittsburgh.

L’artiste américain - décédé en 2011 - était connu pour ses créations en plexiglas en trois dimensions. De son côté, Jess était persuadée d’avoir trouvé une œuvre authentique de Gruber. «Je me suis dit : "Wow, c'est trop cool. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ce collier’’», se remémore la jeune femme auprès d’Insider.

Crédit Photo : Jess Smith

Le collier en réalité une petite fortune

Face à cette situation, Jess a décidé de contacter la Fondation Irving et Aaronel deRoy Grube - un groupe qui se consacre à la préservation et au partage des œuvres de l'artiste décédé - via son compte Instagram.

Sans réelle surprise, la directrice de la fondation, une certaine Brittany Reilly, s’est empressée de lui répondre : «La première chose qu’elle m’a dite, c’est "Je n’ai même pas besoin de le voir. Je sais que c’est un vrai collier Gruber», a déclaré la détentrice du bijou. Elle m’a aussi révélé qu’il s’agissait d’une pièce vraiment spéciale (…)».

Crédit Photo : Jess Smith

Selon la directrice, la valeur du collier se situe entre 2 800 (2 645 euros) et 3 200 dollars (3 025 euros). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette découverte a chamboulé Jess.

En effet, elle ne savait quoi faire du collier. Par chance, Brittany Reilly lui a proposé plusieurs options. La jeune femme a fait le choix de le prêter pendant un an à la galerie.