Ce bijou Cartier valait 13 000 euros, il l'achète pour... 13 euros

Un internaute mexicain a révélé avoir acheté un bijou Cartier, d’une valeur de 13 000 euros, pour la modique somme de 13 euros, profitant d’un bug du site internet. L’entreprise a tout tenté pour ne pas respecter la commande !

Il manquait plusieurs zéros, et ça fait beaucoup ! Un Mexicain a profité d’une erreur sur le site de la marque Cartier pour acheter des boucles d’oreilles en or et en diamant mille fois moins cher que leur réel prix. En effet, sur le site, le bijou était affiché à 13 euros au lieu de 13 000 euros.

C’est le samedi 20 avril que l’internaute a décidé de révéler, à travers une publication sur X, cet énorme imbroglio, survenu au mois de décembre dernier : “J’ai saisi l’occasion et j’ai même commandé deux paires, vous pouvez dire que je suis un affamé mais je doute que vous auriez manqué l’occasion”.

Pues yo aproveche la oportunidad nenucas y hasta pedí dos pares, y díganme muerto de hambre pero dudo que ustedes hubieran desaprovechado la oportunidad. pic.twitter.com/lNUfAItHfu — dre pute (@LordeDandy) April 19, 2024

L’internaute accompagne son message de photos et captures d’écran pour prouver sa manoeuvre. Si l’entreprise Cartier a accepté son paiement dans un premier temps, elle s’est rapidement rendue compte de l’erreur. Elle lui a alors envoyé un mail en lui expliquant que le produit n’était plus stock et qu’il toucherait…un remboursement.

Cartier victime d’un bug sur son site !

Cependant, l’internaute s’aperçoit que les boucles d’oreilles étaient toujours disponibles sur le catalogue en ligne de la marque de bijouterie française. Il a alors porté plainte, estimant que l’entreprise commettait un manquement à son engagement en ne lui envoyant pas son achat au prix affiché.

Pour se défendre, il a contacté le Profeco, une agence de réglementation des droits des consommateurs au Mexique. L’internaute a expliqué qu’il ne voulait pas d’un remboursement mais seulement le produit, acheté pour sa mère selon lui.

Ensuite, l’entreprise française a tenté de le convaincre de renoncer à son achat en lui offrant une bouteille de champagne et un étui pour passeport en échange. Une offre qu’il a évidemment refusé. D’autant plus que Profeco lui a donné raison.

L’internaute mexicain devrait donc recevoir prochainement ses boucles d’oreilles. Cependant, certains internautes ont tenu à le prévenir et lui recommandent de faire vérifier l'authenticité des bijoux au moment de la réception.