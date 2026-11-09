Il achète une ferme et se sert d'une grosse pierre comme cale-porte pendant près de 30 ans : c'était une météorite estimée à 90 000 euros

Pendant plusieurs décennies, un habitant du Michigan a utilisé une météorite comme simple cale-porte. Une grosse pierre qui valait en réalité une petite fortune.

Une anecdote aussi étonnante qu’amusante.

En achetant une vieille maison dans le Michigan, un homme a aussi hérité d’une météorite. Contre toute attente, il n’a pas hésité à l’utiliser comme cale-porte, jusqu’au jour où une géologue a découvert la valeur vertigineuse de cette roche.

Il achète une ferme et devient propriétaire d’une météorite

Cette histoire commence en 1988, lorsque David Mazurek, un Américain originaire de Grand Rapids, acquiert une ferme à Edmore, dans le centre du Michigan. Lors de la visite, il remarque une énorme pierre qui maintient ouverte la porte d'un hangar, rapporte la chaîne CNN.

L’ancien propriétaire de l’exploitation lui fait alors une révélation fascinante. Le fermier lui explique qu’il s’agit d’une météorite. Il ajoute que celle-ci s’est écrasée sur sa propriété dans les années 1930, ce qui a provoqué un « bruit épouvantable » lors de l’impact.

Le lendemain, l’agriculteur et son père ont découvert le cratère et ont déterré la météorite encore tiède. Ils décident alors de conserver ce bloc venu du ciel et le rangent dans leur garage.

En achetant la propriété, David Mazurek est également devenu propriétaire de la météorite, qui faisait partie des biens compris dans la vente.

La roche sert de cale-porte pendant 30 ans

De son côté, le nouveau propriétaire a vécu quelques années à la ferme avant de déménager.

À l’époque, il emporte la mystérieuse pierre avec lui. Pendant près de 30 ans, il se sert de la météorite comme cale-porte. Ce n’est pas tout. Il la prête à ses enfants pour qu’ils puissent la présenter à l’école.

Le destin de ce fragment d’étoile filante bascule en janvier 2018, lorsque le père de famille apprend que des morceaux de météorite retrouvés dans le Michigan se vendent à prix d’or.

Face à cette situation, il apporte la roche d’environ 10 kilos à la Central Michigan University. Sur place, la géologue Mona Sirbescu la glisse sous un appareil à fluorescence X.

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Sa valeur est estimée à environ 90 000 euros

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les résultats laissent la spécialiste bouche bée. La raison ? Ce corps céleste est composé à près de 88 % de fer et de 12 % de nickel, une composition caractéristique des spécimens métalliques. Ce métal venu de l’espace aurait aussi servi à fabriquer des bagues de la Grèce antique.

Vous l’ignorez peut-être, mais ce type de roche venue de l’espace est rare puisque seule une petite partie des fragments découverts sur Terre appartient à cette catégorie.

Avec ses quelque 10 kg, ce bloc qui servait de cale-porte est devenu la sixième plus grosse météorite recensée dans le Michigan. On est loin de cette météorite de plusieurs tonnes qui s’est écrasée sur Mars. La Central Michigan University a estimé cette météorite à environ 100 000 dollars (environ 89 330 euros).

« C'est le spécimen avec le plus de valeur monétaire et scientifique que j'ai jamais tenu de ma vie », avait commenté Mona Sirbescu.

Crédit Photo : Abrams Planetarium

David Mazurek a empoché l’argent et a promis de reverser 10 % de cette vente à la Central Michigan University. Aujourd’hui, la météorite, baptisée Edmore, est exposée à l’Abrams Planetarium, dans le Michigan.

En France, une météorite tombée près d’Angers détenait un secret unique.