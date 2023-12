Il dépense 163 000 € dans l'opération «la plus douloureuse» pour agrandir ses jambes de 15 cm

Suivi par 11 millions d’abonnés sur Instagram, Yeferson Cossio a surpris toute sa communauté avec sa décision de se faire opérer pour… agrandir ses jambes de 15 centimètres !

On a beau être une star des réseaux sociaux, on peut toujours nourrir des complexes. Pour le Colombien Yeferson Cossio, il s’est toujours vu plus grand qu’il ne l’était. Pourtant, du haut de son 1,67 mètre, il a réussi à réunir une communauté de plus de 11 millions d’abonnés sur Instagram. Cependant, cela ne lui suffisait pas !

Jouissant de revenus conséquents, il a pu franchir le pas et réaliser son rêve, quitte à passer par une opération extrêmement douloureuse. Elle est même qualifiée d’opération la plus douloureuse qui soit. On imagine bien que pour grandir de quinze centimètres d’un coup, on ne va pas vous gaver de soupe.

Crédit photo : Instagram / Yeferson Cossio

Il a décidé de recourir à une opération destinée à agrandir ses jambes d’une quinzaine de centimètres, afin d’atteindre une taille de 1,82 mètre. Pour s’offrir cette opération, il a dû payer la somme avoisinant les 163 000 euros.

6 mois avant d’atteindre sa nouvelle taille

Yeferson Cossio a opté pour la pose d’une tige interne, qui est un dispositif en forme de vis que le chirurgien place à l’intérieur de l’os. L’appareil n’est pas visible à l’extérieur du corps. Avec cette tige, les médecins vont séparer les os d’un millimètre par jour pendant 152 jours, c’est-à-dire 6 mois, ce qui équivaut aux quinze centimètres recherchés.

Crédit photo : Instagram / Yeferson Cossio

Sur Instagram, il a expliqué son choix : “Je ne suis pas un nain, mais je ne suis pas le plus grand. Oui, mes jambes sont belles mais je les déteste… Je suis réaliste comme beaucoup de personnes qui ont un problème avec des parties de leurs corps et qui ont l’argent pour le changer”.

L’influenceur colombien a rappelé que l’opération, bien que très douloureuse, est purement esthétique : “Il y a deux ans, j’avais un problème avec mes jambes, dont je n’aimerais pas parler car c’est très personnel… Mais le truc qui a eu le plus d’impact sur moi a été d’étirer mes jambes”.

Crédit photo : Instagram / Yeferson Cossio

Actuellement, il se remet évidemment de cette opération et enchaîne les séances de thérapie physique, afin que son corps et son organisme s’adaptent à ce rajout et qu’il puisse marcher avec ses nouvelles jambes.