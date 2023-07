Il dépense plus de 268 000 euros pour devenir une poupée Barbie, il regrette aujourd'hui son choix et prend une décision radicale

En Angleterre, un influenceur n’a pas hésité à dépenser une énorme fortune pour ressembler à une poupée Barbie. Le hic ? Il regrette ses nombreuses opérations de chirurgie et souhaite désormais ressembler à… Ken !

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Oli London est un influenceur britannique suivi par un million d’abonnés sur le réseau social TikTok. Il est également connu pour avoir dépensé 268 373 euros en chirurgie plastique pour ressembler à une poupée Barbie.

Crédit Photo : Oli London/Instagram

Mais ce n’est pas tout ! Celui qui est un fan de K-pop (pop coréenne) a déboursé une énorme fortune en 2018 pour devenir le sosie de Jimin, membre du Boys band sud-coréen BTS.

Le hic ? L’homme âgé de 33 ans regrette aujourd’hui ses nombreuses opérations de chirurgie esthétique. Il souhaite désormais ressembler à Ken, le petit ami de Barbie.

«L’année dernière, je vivais en Barbie après avoir fait mon coming out en tant que personne transgenre, mais maintenant je suis de retour en Ken depuis que j’ai effectué ma détransition et que je suis redevenu un homme», a indiqué le trentenaire.

L’influenceur regrette ses interventions esthétiques

Oli London a subi sa première opération à l'âge de 23 ans, en Corée du Sud, pour modifier la forme de son nez. Au total, ce dernier compte plus de 30 opérations de chirurgie esthétique à son actif.

«J'ai dépensé plus de 233 000 livres sterling (…) pour obtenir mon apparence de poupée», a-t-il expliqué à la presse britannique. «Lorsque j’étais Barbie, j’avais un style de vie glamour. Je me rendais à des événements sur tapis rouge (…) Je me rendais à des soirées, toujours très maquillée, avec des extensions de cheveux et des robes de style Barbie. Je me comportais comme une blonde écervelée».

Il y a un an et demi, Oli s’est rendu compte qu’il lui manquait «quelque chose à l’intérieur». Selon ses dires, il a dû effectuer un travail d’introspection pour se découvrir. Il a alors compris qu’il pouvait ressembler à Ken sans modifier son apparence.

«Quand je suis devenu une femme, j’avais tous ces éloges et cet amour, mais il manquait quelque chose à l’intérieur. Je pensais que toutes mes difficultés personnelles étaient dues à mon identité de genre, mais j’ai compris que ce n’était pas le cas », confié la personnalité internet.

Avant d’ajouter : «J’ai suivi une thérapie et je suis allé à l’église. Faire toute cette chirurgie ne me rend pas heureux(…) Je veux simplement que chaque personne vive de manière authentique et soit fidèle à elle-même».

