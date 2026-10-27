Ils fouillent les champs de Jersey pendant 30 ans sur la foi d'une rumeur : ce qu'ils finissent par déterrer, l'île le rachète 5 millions d'euros

Après 30 ans de recherches, deux prospecteurs ont trouvé le plus grand trésor jamais déterré sur l’île de Jersey datant de l’âge du fer.

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Des torques en or et d’autres bijoux parmi les pièces de monnaie révélés lors de la restauration du trésor de Le Câtillon

Certains trésors restent enfouis pendant des années avant qu’on les trouve. À Jersey, dans les îles Anglo-Normandes, deux prospecteurs ont mis 30 ans avant de découvrir un trésor vieux de 2 000 ans qui faisait l’objet de rumeurs.

S’il s’agit de la plus grande découverte pour l’île, les archéologues se demandent encore comment un tel trésor a pu rester intact durant tout ce temps.

Un trésor de 70 000 pièces en argent découvert sur l’île de Jersey

Ils étaient à la recherche de ce trésor depuis trente ans. En 2012, Reg Mead et Richard Miles, munis de leurs détecteurs de métaux, ont déterré un trésor celte sur l’île de Jersey.

Tout a commencé dans les années 1980 quand Reg Mead a entendu des rumeurs évoquant des pièces ornées d’une tête de cheval qui auraient été découvertes dans le sud-est de Jersey par le passé, renseigne le site Artnet. Ce n’est qu’en 2012 que lui et son compère ont découvert une pièce celtique.

Ils ont alors décidé de fouiller plus en profondeur dans ce bloc de terre d’environ un mètre carré avec leurs détecteurs. Ce trésor, ensuite fouillé en laboratoire, contenait 70 000 pièces en argent, 11 torques en or et des bijoux composés de perles en verre.

Un trésor celte de l’âge du fer

Pièces celtiques de l'âge du fer découvertes sur l'île de JerseyCrédit photo : Phil de Jersey

Sans réelle surprise, le trésor Le Câtillon (tiré du nom du site sur lequel il a été découvert) reste à ce jour le trésor celte de l’âge du fer le plus important jamais trouvé. Mais un détail interroge les archéologues. Pourquoi un tel trésor a-t-il été enterré à Jersey ?

À l’époque (Ier siècle avant J.-C.), l’île de Jersey était très peu peuplée car son littoral était périlleux, ajoute Artnet. Pour les archéologues, ce serait précisément pour cette raison que le ou les propriétaire(s) du trésor auraient choisi ce champ isolé.

Cependant, la Société Jersiaise et l’organisme archéologique français INRAP ont une autre hypothèse. Selon leur étude géophysique, il y aurait pu avoir des bâtiments à cet emplacement semblables à ceux que l’on retrouvait chez les populations celtiques rurales à la fin de l’âge du fer, dans le nord de la France.

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Un trésor acquis par le gouvernement pour 5 millions d’euros

Torques en or du Câtillon II après restauration - Jersey HeritageCrédit photo : Jersey Heritage

Aujourd’hui, le site archéologique Le Câtillon est protégé et les fouilles sont désormais interdites. Les chercheurs doivent encore tenter de comprendre comment ce trésor a pu rester intact durant tant d’années. Pour Hervé Duval-Gatignol, un archéologue travaillant sur le projet, c’est peut-être parce que le trésor était en fait dans un ancien sanctuaire celte sacré.

Depuis, le trésor Le Câtillon a été acquis par le gouvernement de Jersey pour le compte de l’île pour la somme totale de 4 250 000 livres (5 millions d’euros). De cette façon, le trésor celte restera à Jersey.

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Archéologie

Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

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