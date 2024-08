Il lance une mise à jour de sa Tesla, en plein centre-ville et paralyse le trafic pendant... 45 minutes

À Sète, dans l’Hérault, un automobiliste a jugé bon de lancer une mise à jour de sa Tesla alors qu’il était en plein centre-ville. Un geste qui a eu de lourdes conséquences sur le trafic.

Ce mercredi 21 août, il n’était pas judicieux de prendre sa voiture pour se rendre dans le centre-ville de Sète en fin de matinée, tant la circulation était perturbée. Pourtant, il était difficile d’anticiper que des bouchons puissent se former alors qu'aucun travaux ou ralentissements n'était indiqué au préalable.

Mais parfois, il suffit d’être dans la même zone de trafic qu’un automobiliste, propriétaire d’une Tesla, qui ne maîtrise pas toutes les options de sa voiture. C’est ce qu’il s’est malheureusement passé selon Midi Libre. Un conducteur de la célèbre voiture, imaginée par Elon Musk, a ainsi lancé la mise à jour de son véhicule, visiblement sans faire attention, alors qu’il était sur une voie de circulation à sens unique.

Crédit photo : Midi Libre

45 minutes d’immobilisation

Le problème, c’est que lorsqu'une Tesla se met à jour, il est impossible de circuler avec puisqu’elle s’immobilise. Le conducteur n’a certainement pas fait attention à l’avertissement qui s’affiche sur le tableau de bord, indiquant la durée de la mise à jour et l'impossibilité de conduire durant l’opération.

De plus, lorsqu’une mise à jour s’effectue, la Tesla est en mode parking avec le frein à main enclenché et non désactivable, ce qui signifie qu’il était tout bonnement impossible de la pousser manuellement.

Crédit photo : Google Street View

Ainsi, pendant 45 minutes, le trafic était totalement paralysé en plein centre-ville par cette Tesla immobilisée. La position du véhicule, situé dans une rue à sens unique, qui plus est un jour de marché, a engendré des bouchons monstrueux. La mort dans l'âme, les autres automobilistes n’avaient pas d’autre choix que d'attendre que la mise à jour de la Tesla se termine.