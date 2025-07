Voici la voiture la plus fiable au monde, elle est incassable selon les mécaniciens

Vous envisagez de changer de voiture mais vous ne savez pas encore quel modèle choisir ? Pour vous aider, les mécaniciens révèlent quel véhicule est le plus fiable.

Parmi toutes les marques de voitures différentes, il peut être difficile de faire un choix lorsqu’on veut investir dans un véhicule. Vous pouvez vous tourner vers les marques tendances, comme cette célèbre marque de voitures qui a récemment détrôné Tesla en vendant le plus de véhicules électriques au monde.

Pour avoir de bons conseils, vous pouvez également demander l’avis d’un professionnel, comme un mécanicien. Selon un expert, il existerait quatre marques de voitures à privilégier en 2025. Mais si l’on devait choisir un seul modèle, lequel serait-il ? Réponse.

Crédit photo : iStock

La voiture la plus fiable

Pour répondre à cette question, le créateur de contenu automobile Julian Cruz a posé la question à plusieurs mécaniciens. Il leur a demandé quelle voiture était la plus fiable, afin de faire des économies sur le long terme en évitant de se rendre dans un garage tout en étant serein au volant.

Selon les professionnels, les voitures anciennes seraient plus fiables que les plus récentes. Les vieilles voitures ont une mécanique plus simple et contiennent moins d’électronique, elles seraient donc plus robustes et résistantes. Les voitures allemandes, comme Audi et Volkswagen, sont notamment citées par les mécaniciens, tout comme les constructeurs japonais comme Toyota et Honda.

Finalement, selon l’enquête menée par Julian Cruz, la meilleure voiture à avoir est l’ancienne Honda Civic. Bien qu’il date des années 1970, ce véhicule serait le plus fiable selon les professionnels.

Crédit photo : Drive

“Même si vous ne changez pas l’huile pendant 30 000 kilomètres, rien ne lui arrivera”, rapporte un mécanicien à Marie France.

Vous savez désormais vers quel véhicule vous tourner pour rouler l’esprit tranquille.