Après avoir oublié la Saint-Valentin, il joue à l'Euromillions pour se faire pardonner et son couple devient millionnaire

Un couple est devenu millionnaire à la suite d’un sacré concours de circonstances.

Il a bien fait d’avoir la tête ailleurs !

Un homme qui avait complètement oublié d’offrir un cadeau à sa compagne pour la Saint Valentin, a joué une grille Euromillions pour se racheter et a permis à son couple de devenir… millionnaire.

C’est lors du tirage au sort du 14 février dernier que cet heureux veinard a décroché le gros lot comme le raconte le site Tirage-Gagnant.

Ce jour-là peu après 19h30, l’homme se souvient soudainement que c’est la fête des amoureux et qu’il s’apprête à rentrer chez lui bredouille, sans le moindre cadeau pour sa dulcinée.

Bien conscient qu’il risque de décevoir sa compagne, il décide alors de tenter une petite manœuvre pour se racheter et apaiser ainsi les tensions, en jouant à la loterie. Si cette pirouette n’a rien de romantique, il espère néanmoins que sa conjointe finisse par lui pardonner son oubli en reconnaissant que c’est l’intention qui compte. Et pour donner un peu plus de poids à ce cadeau, qui n’en est pas vraiment un, il promet à sa compagne de lui mettre la bague au doigt en cas de jackpot. Rien que ça !

« Je me connecte sur l'appli FDJ, tente une grille Euromillions à 2,50€ et déclare à ma compagne: 'si la chance est avec nous, on planifie notre mariage' », a ainsi raconté l’intéressé.

Le lendemain, ce joueur - dont on ignore l’identité et la ville d’origine - reçoit un message de la Française des jeux qui lui apprend son nouveau statut de millionnaire.

Sa grille gagnante lui a en effet permis d’empocher 1 000 000 million d’euros. Une somme colossale !

« J'ai vécu un moment de sidération, sous mes yeux un gain d'un million d'euros grâce à mon code My Million, je n'en revenais pas », a confié ce futur marié qui doit désormais honorer la promesse faite à la femme qu’il aime.