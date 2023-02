Flashé à 270 km/h, il est pris en chasse par les gendarmes... et les sème sur l'autoroute

Dans le Gard, un automobiliste a été flashé à 270 km/h sur l’autoroute. Poursuivi par l’Alpine des gendarmes, il a réussi à les semer, jusqu’à ce qu’il se rende de son plein gré quelques jours plus tard.

Samedi 28 janvier, un conducteur a commis un important excès de vitesse sur l’autoroute A9, puisqu’il a été flashé à 270 km/h, au lieu des 130 km/h autorisés. Ce délit a déclenché l’intervention de l’Alpine de la gendarmerie, afin d’assurer une intervention rapide.

À voir aussi

Crédit photo : Gendarmerie du Gard

Cette voiture surpuissante possède un moteur de 252 chevaux, lui permettant d’atteindre les 250 km/h. Elle peut être utilisée lors des interventions sur l’autoroute pour suivre des voitures en excès de vitesse ou interrompre un trafic de stupéfiants.

Il sème les gendarmes

Après une course poursuite entre la gendarmerie et le conducteur, c’est finalement ce dernier qui a remporté la bataille puisqu’il a semé les gendarmes, qui n’ont jamais réussi à le rattraper.

Cependant, l’histoire ne s’arrête pas là. Quelques jours plus tard, le conducteur s’est présenté de son plein gré au peloton autoroutier. Il a été jugé en comparution immédiate au tribunal de Nîmes et a été reconnu coupable pour « refus d'obtempérer aggravé, récidive de conduite sans permis, excès de vitesse supérieur à 50 km/h et non-acquittement de péage ».

L’homme a été condamné à 12 mois de prison ferme, et deux mois supplémentaires par révocation d’un sursis et d’une amende.