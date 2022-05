Illusion d'optique : ce que vous voyez en premier révèle votre confiance en vous

Une illusion d’optique postée sur TikTok a fait récemment le buzz : la première chose que l’on voit sur l’image révèle notre personnalité et détermine si l’on est quelqu’un de confiant ou timide.

Les illusions d’optique sont nombreuses sur internet. On retrouve par exemple des illusions d’optique qui nous donnent l’impression que l’image tourne, mais aussi des images qui peuvent être interprétées de différentes façons. Parfois, plusieurs éléments sont présents sur une même image, mais il faut regarder attentivement et prendre son temps pour tous les remarquer.

Crédit photo : @charlesmeriot

C’est le cas sur cette illusion d’optique qui a été partagée sur TikTok par Charles Meriot, un utilisateur qui est suivi par un million d’abonnés. Cette publication a reçu 40 millions de likes et a fait le buzz sur la toile. En effet, elle permet d’en savoir plus sur sa personnalité et sa confiance en soi seulement en regardant une image.

Illusion d'optique : que voyez-vous en premier ?

Cette illusion d’optique est simple : la chose que vous verrez en premier déterminera votre personnalité et votre confiance en vous.

Ainsi, si vous voyez le coq en premier, cela signifie que vous êtes plutôt quelqu’un de timide. En revanche, si vous avez vu la bouche en premier, vous êtes une personne qui a confiance en elle, comme l’explique l’auteur de la publication.

« Si vous voyez le coq en premier, cela signifie que vous êtes plutôt timide et que vous aimez seulement l’attention lorsque vous êtes de bonne humeur. Si vous voyez la bouche en premier, cela signifie que vous êtes confiant, fort et indépendant. Mais aussi que vous pouvez être un peu têtu et agressif lorsque les choses ne se passent pas exactement comme vous le voulez », a expliqué Charles Meriot.

D’après les commentaires présents sous cette publication, de nombreux internautes ont trouvé que leur trait de personnalité correspondait bien à ce qu’ils avaient vu en premier sur l’image. Et vous ?