Illusion d'optique : personne n'arrive à trouver l'alligator caché sur cette photo en moins de huit secondes

Par ·

Capture d'écran Reddit

Repérée sur Reddit, cette illusion d’optique va vous rendre fous. Votre mission ? Repérer l’alligator qui se cache dans ce marais en seulement huit secondes.

Les illusions d’optique permettent de stimuler notre cerveau. Vous l’ignorez peut-être, mais ces perceptions visuelles aiguisent le sens de l’observation et les capacités d’analyse.

Selon plusieurs études, déchiffrer des casse-têtes visuels est bénéfique pour la santé cognitive. Une chose est sûre : ce type d’exercice n’est pas si facile à résoudre. Cette illusion d’optique, repérée sur Reddit, en est le parfait exemple.

Exemple d'illusion d'optique Crédit Photo : iStock

Récemment, un utilisateur du forum a partagé une photo montrant un marais. Jusqu'ici rien d’anormal, sauf qu’un alligator se cache dans l’eau.

Comme l’indique l’auteur du post, votre mission consiste à retrouver le reptile en seulement huit secondes.

Une illusion d’optique difficile

Le hic ? L’animal est difficilement repérable. Et pour cause : celui-ci ne fait qu’un avec son environnement. En effet, sa couleur et sa texture le rendent presque invisible.

Capture d'écran Reddit Crédit Photo : Reddit 

Sans réelle surprise, les internautes se sont prêtés au jeu. Alors que certaines personnes assurent avoir repéré l’alligator sur-le-champ, d’autres ont eu plus de mal pour localiser le prédateur.

Un joueur a écrit :

« Je suis assez perturbé par le temps qu'il m'a fallu pour le trouver ».

Un autre a commenté :

« J’accepte mon échec ».

Alligator dans l'eauCrédit Photo : iStock

De son côté, cette personne a avancé l’hypothèse suivante :

« Votre erreur est de penser qu’il y en a qu’un ».

Enfin, cet utilisateur ayant trouvé l’alligator a donné un indice de taille pour identifier la bête :

« À droite du brin d'herbe qui se trouve en bas au centre de la photo ».

Si vous n'avez pas encore trouvé la créature, jetez un autre coup d’œil. Elle est peut-être plus proche que vous ne le pensez.

Pour les plus impatients, découvrez-ci dessous la solution : 

Capture d'écran Reddit Crédit Photo : Capture d'écran Reddit 

Source : Hindustan Times
Suivez nous sur Google News
REJOINDRE LA CONVERSATION
Illusion d'optique

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Illusion d'optique
Seules les personnes avec une vue parfaite peuvent trouver le chiffre zéro caché sur cette image en 12 secondes
Illusion d'optique
Seuls ceux avec un QI exceptionnel peuvent trouver la lettre I sur cette image en 9 secondes
Illusion d'optique avec des animaux
Il est presque impossible de trouver les 13 animaux cachés dans cette image, y parviendrez-vous ?
Casse-tête visuel
Illusion d'optique : personne n'arrive à trouver le chat caché parmi les hiboux sur cette image
L'illusion d'optique
Test de personnalité : ce que vous voyez en premier sur l'image révèle si vous êtes émotif ou pragmatique