Des plongeurs découvrent un trésor vieux de 3 siècles qui vaut près d'un million d'euros

Au large de la Floride, une équipe de plongeurs a découvert un trésor espagnol datant de plus de 300 ans. Un coffre contenant des milliers de pièces et d’autres artefacts.

La chasse aux trésors est une passion que partagent de nombreux plongeurs à travers le monde. À la recherche d’épaves centenaires, des équipages partent souvent pour des explorations sous-marines pour trouver la perle rare avec la patience comme vertu.

Le capitaine Levin Shavers et son équipage du M/V Just Right avait mis le cap sur la Floride, dans le Sud-Est des États-Unis, pour trouver la trace d’une flotte espagnole. Cette dernière transportait des richesses du Nouveau Monde vers l’Espagne, lorsqu’un ouragan provoqua une série de naufrages au large de la Floride, le 31 juillet 1715.

Crédit photo : Queen Jewels



On estime qu’environ 400 millions de dollars (soit 340 millions d’euros) de bijoux, d’argent et d’or sombrèrent ce jour-là, en même temps que dix des onze navires présents. Au total, 1 000 hommes auraient péri dans ce qui reste l’une des plus grandes tragédies maritimes des Amériques.

Lors des recherches sur l’épave, l’équipage a découvert un coffre contenant 1 000 pièces d’argent appelées « reales », cinq pièces d’or « escudos », ainsi que plusieurs objets en or, tous retrouvés dans un état remarquable.

Crédit photo : Queen Jewels

Une découverte "extraordinaire"

Dans sa totalité, la valeur de la découverte est estimée à près d'un million de dollars, soit environ 850 000 euros. Conformément aux droits de sauvegarde de la flotte, l’ensemble du trésor a été remis à Queen Jewels, une société de conservation d’objets historiques.

« Cette découverte ne concerne pas seulement le trésor lui-même, mais aussi les histoires qu’il raconte. Chaque pièce est un morceau d’histoire, un lien tangible avec les personnes qui ont vécu, travaillé et navigué pendant l’âge d’or de l’Empire espagnol. En trouver 1 000 en une seule fois est à la fois rare et extraordinaire »

Crédit photo : Queen Jewels

De son côté, la capitaine Levin Shavers peine encore à réaliser l’ampleur de la découverte :

« La meilleure façon de décrire cela, c’est comme si vous perdiez quelque chose que vous aimez vraiment beaucoup et que vous vous étiez presque résigné à ne jamais le retrouver, puis, tout à coup, il réapparaît. C’est un sentiment tout simplement incroyable. »

Les pièces vont désormais faire l’objet d’une « conservation minutieuse » et seront exposées dans plusieurs musées locaux de Floride afin que le public puisse les admirer.