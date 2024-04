Il a fui la société il y a 50 ans pour vivre isolé dans l'un des coins les plus reculés au monde

Aujourd'hui encore, l'ermitage est une réalité qui concerne des hommes et des femmes faisant le choix de vivre reclus, loin de toute civilisation.

Pour vivre heureux, vivons cachés !

Ce célèbre proverbe sied à ravir aux ermites qui ont renoncé à tout pour vivre une existence solitaire, loin du tumulte de la vie urbaine.

De nos jours et alors que l'on croyait cette pratique aussi ancestrale que désuète, des hommes et des femmes continuent de fuir une société qu'ils ne comprennent plus pour vivre dans les endroits les plus reculés de la planète.

C'est notamment le cas d'un certain Flaminio, qui apparaît dans un documentaire consacré aux ermites des temps modernes.

Image d'illustration. Crédit photo : iStock

Ces ermites ont fui la société pour vivre une existence faite de solitude et de méditation

Publié il y a 5 mois sur la chaîne YouTube « Yes Theory », ce reportage baptisé « Trouver la personne la plus seule au monde » avait pour but de « rechercher des histoires de solitude extrême ». Pour le réaliser, la chaîne est allée à la rencontre d'hommes et de femmes vivant reclus, loin de toute civilisation afin de comprendre ce mode de vie pour le moins étonnant.

Au début de la vidéo, l'équipe de tournage se rend donc dans une région isolée du nord de l'Italie pour faire connaissance avec un homme prénommé Flaminio. Ce dernier - dont l'apparence physique correspond en tous points à l'image que l'on se fait traditionnellement d'un ermite (cheveux hirsutes et longue barbe blanche) - se confie sur son histoire personnelle en racontant qu'il vit depuis 52 ans dans sa ferme isolée sur une colline.

Selon lui, tout a basculé lorsqu'il était âgé de 23 ans. À l'époque, Flaminio est mis à la porte de chez lui, sans raison, affirme-t-il. Suite à ce bannissement, il a pris la décision de partir loin et a quitté le domicile familial sans jamais se retourner.

L'ermite Flaminio. Crédit photo : Yes Theory / Capture d'écran YouTube

Cela fait maintenant plusieurs décennies qu'il vit reclus dans la solitude, entouré seulement de ses moutons qu'il se plaît à regarder gambader chaque matin. Ayant vécu sans aucun contact avec l'extérieur pendant plus de 50 ans, il fait désormais appel à un homme qui l'aide de temps en temps pour faire quelques courses dans le village voisin.

Ayant appris à se débrouiller seul, Flaminio se fabrique notamment ses vêtements en peau de mouton et garde la notion du temps grâce à un cadran solaire qu'il a lui même confectionné. Il se nourrit des produits de la terre, mais aussi du fromage donné par ses bêtes.

Quant à la solitude, il a appris à vivre avec.

« La nuit, je me sens parfois un peu seul... un peu triste peut-être. Mais le matin, quand je vois mes moutons, je me sens mieux », déclare ainsi le vieil homme.

Le documentaire s'intéresse ensuite au cas d'Erik Granqvist, un ermite au profil diamétralement opposé. Âgé seulement de 20 ans, ce jeune homme « a passé les dernières années à construire la cabane de ses rêves, seul dans une forêt de Suède, dans le but d'apprendre à devenir totalement autosuffisant ».

Erik explique qu'il a fait ce choix de vie la veille de ses 18 ans, en s'inspirant de l'aventurier américain Richard « Dick » Proenneke, qui a vécu seul dans une cabane durant trois décennies au fin fond d'une région sauvage de l'Alaska. À l'époque, le jeune homme se sentait oppressé par une vie qu'il n'avait pas choisie.

Erik Granqvist. Crédit photo : Yes Theory / Capture d'écran YouTube

« Tout le monde s'attendait à ce que je continue à étudier (...) Je me sentais donc un peu coincé dans cette voie», raconte ErikGranqvist.

« Puis j'ai vu ce documentaire sur Dick Proenneke, qui a construit sa propre vie en Alaska (...) Cela a été une grande source d'inspiration pour moi... et puis je suis allé jusqu'au bout et je l'ai fait», poursuit le jeune homme qui a pu compter sur le soutien de son grand-père qui lui a confié sur un lopin de terre qu'il détenait dans les bois.

Et l'intéressé de conclure : « Ma plus grande aspiration aujourd'hui est de pouvoir inspirer des gens comme le documentaire que j'ai regardé ».

D'autres personnes aux trajectoires différentes sont mises à l'honneur dans ce reportage qui nous en apprend davantage sur les motivations de ces ermites, privilégiant une vie de la solitude.