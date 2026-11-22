En Angleterre, un homme a décidé d’acheter un vieil avion pour l’enterrer dans son jardin et en faire un bunker. Si au début, cet abri devait servir à faire la fête, il peut également devenir un abri en cas de catastrophe.

Le film “La Grande Évasion” est sorti en 1963 et retrace l’histoire vraie de prisonniers de guerre détenus dans un camp allemand, qui ont organisé une évasion gigantesque pour s’échapper. Pour cela, ils ont creusé des tunnels clandestins sous le camp et ont créé un vrai monde caché sous la terre.

Ce film a inspiré Dave Billings, un homme âgé de 45 ans et originaire du Derbyshire, en Angleterre.

Un bunker pour faire la fête

Dave a eu l’idée de créer un monde souterrain près de sa maison. Pour cela, il a acheté un fuselage de Boeing 737, trouvé sur Facebook, au prix de 4 000 livres sterling, soit 4 700 euros. Il a enterré l’avion dans son jardin pour le transformer en bunker souterrain. En Alaska, un autre passionné a choisi de transformer un avion-cargo en logement plutôt qu’en bunker.

Au départ, Dave voulait créer ce bunker afin d’organiser des fêtes. Cependant, cet abri pourrait également servir de refuge en cas de conflit majeur ou de catastrophe naturelle. Sous terre, l’avion serait recouvert de béton, tout comme ce bunker découvert par hasard sous la maison d'un couple.

“C’est avant tout un projet de loisirs, un lieu pour faire la fête et se détendre, mais il pourrait aussi servir d’abri antiatomique”, a expliqué Dave Billings, cité par le Times of India.

Un abri de 40 m² sous terre

Cet abri souterrain de 40 m2 est situé à 4,25 mètres de profondeur. Il est relié à un réseau de tunnels, de pièces cachées et d’entrées secrètes, directement inspirés de “La Grande Evasion”. Le bunker a l’électricité grâce à des panneaux solaires installés à la surface, l’eau courante chaude et froide et le Wi-Fi.

Crédit photo : @tornado__dave / Instagram

Les toilettes d’origine de l’avion seront transformées en toilettes fonctionnelles, reliées à la fosse septique de la propriété. En plus de cela, il possédera un système de ventilation indépendant. Si Dave a tout construit lui-même, il est possible d'acheter un bunker sur Leboncoin pour 260 000 euros.

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La fin du projet annoncée pour 2027

Ce projet a déjà coûté au moins 50 000 livres sterling à Dave Billings. Pour que ce bunker soit le lieu parfait pour faire la fête, le quadragénaire prévoit de l’approvisionner en nourriture, boissons et bières, et d’y aménager un bar avec plusieurs fûts. Ainsi, il espère stocker assez de provisions pour tenir entre trois et six mois.

Dave espère que son projet sera terminé d’ici février 2027. Il partage régulièrement sa progression et donne des conseils sur sa chaîne YouTube. Son projet est suivi de près par 500 000 abonnés sur les réseaux sociaux, ce qui lui a permis de financer l’ensemble de ses travaux. Une idée qui pourrait inspirer d’autres personnes à faire la même chose dans leur jardin.