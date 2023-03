Ivre, une femme se réfugie dans une gendarmerie pour... fuir les extraterrestres

Mardi 28 mars, une femme s’est réfugiée dans la gendarmerie de Niort. Ivre et sous l'emprise de produits stupéfiants, elle affirmait fuir les extraterrestres.

Les gendarmes de Niort, dans le sud-ouest de la France, ont eu une grosse surprise ce mardi 28 mars, aux alentours de 20h30. Une femme est entrée dans l’établissement à bord de sa voiture en profitant de l’ouverture des grilles de la gendarmerie qui laissaient passer un véhicule.

Elle s’est faufilée derrière la voiture et s’est garée sur le parking de la caserne.

Elle affirme fuir les extraterrestres

La femme s’est ensuite réfugiée dans la gendarmerie et a expliqué aux autorités qu’elle fuyait les extraterrestres. Elle a en effet affirmé qu’elle avait vu “des extraterrestres et un cinquième élément”, mais aussi qu’elle connaissait le secret des pyramides et qu’elle était âgée... de 378 ans.

Évidemment, les gendarmes n’ont pas pris son témoignage au sérieux et lui ont fait faire des analyses. D’après les résultats, la femme était ivre, mais aussi sous l'emprise de LSD et métamphétamine, ce qui peut expliquer qu’elle ait vu de telles apparitions. Son taux d’alcoolémie était de 1,14 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit 2,28 mg d’alcool par litre de sang. En comparaison, le maximum autorisé pour conduire est de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré.

La femme a été conduite à l’hôpital afin de contrôler son état de santé et elle a ensuite été placée en cellule de dégrisement. Son permis de conduire a été suspendu et elle sera bientôt jugée pour conduite en état d’ivresse et sous stupéfiants.