Elle dort 90 minutes dans le noir, bardée de capteurs, devant un jury à Tokyo : la jeune Japonaise empoche 11 000 euros au concours du meilleur dormeur

Des pros du sommeil se sont réunis en début de semaine au Japon dans un concours original récompensant le meilleur dormeur.

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Participants en train de dormir sur des matelas durant la Matt Race au Japon

Cela vous dirait d’être payé pour dormir ? Au Japon, une entreprise de literie a organisé un concours pas comme les autres.

Les participants de la Matt Race avaient pour simple mission de s’endormir le plus vite possible durant un temps maximum sur un matelas de la marque.

Le Japon : un pays en manque de sommeil

C’est bien connu : le sommeil est vital pour notre santé physique et mentale. Pourtant, certains d’entre nous dorment de moins en moins. L’une des causes étant les réseaux sociaux et leur lumière bleue avant le coucher, pas l’idéal pour s’endormir calmement. Une autre cause est tout simplement le quotidien chargé.

Le Japon, par exemple, est le pays de l’OCDE qui dort le moins avec en moyenne 7 heures et 24 minutes de sommeil par jour, indique l’AFP à qui l’on doit ce sujet. À titre de comparaison, les durées de sommeil moyennes dans les pays de l’OCDE sont comprises entre 7 h 30 et plus de 9 heures selon les pays.

Le Pays du Soleil Levant est donc en manque de sommeil et c’est pourquoi la marque Koala Sleep Japan a lancé ce drôle de concours pour les « pros du dodo ».

« Susciter davantage d'intérêt pour le sommeil »

Participantau concours de la Matt Race au JaponCrédit photo : AFP

C’est donc ce lundi 5 octobre que s’est tenue la Matt Race à Tokyo. Selon l’AFP, des dizaines de participants ont répondu présent pour montrer leur talent de dormeur.

Les participants étaient étendus sur un matelas, dans le noir et munis de capteurs. Pour l’occasion, il leur était possible d’emmener avec eux leur doudou. Une fois bien installés, les pros du dodo devaient dormir pendant 90 minutes maximum.

« Le Japon est souvent décrit comme un pays qui manque de sommeil, et les gens ici sont très travailleurs. [Avec] un événement comme celui-ci, je pense qu'on peut inciter les gens à dormir ensemble et susciter davantage d'intérêt pour le sommeil », a déclaré Riichiro Nakama, directeur de la création chez Koala Sleep Japan.

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Deux millions de yens à la clé pour le pro du dodo

Participants en train de dormir sur des matelas lors de la Matt Race au JaponCrédit photo : AFP

À en juger par les réactions des participants à la fin, le concours leur a beaucoup plu. L’un d’eux trouve même que c’est passé trop vite. Une autre est heureuse d’avoir pu dormir un peu malgré son métier très prenant.

Pour élire le gagnant, les organisateurs ont évalué la vitesse d’endormissement et la qualité du sommeil. C’est une certaine Suimii qui a donc remporté le concours des pros du dodo. La jeune femme, qui ne souhaite pas révéler son véritable nom, remporte donc deux millions de yens soit 11 000 euros.

Avec cet argent, elle pense s’acheter un nouvel appartement mais pas que. « Et j'aimerais aussi avoir un lit de princesse, alors je pense que je vais m'en acheter un ». Parfait pour bien dormir.

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Japon

Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

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