Cet influenceur simule sa mort puis surprend ses proches en débarquant à son enterrement, sa mise en scène scandalise

Un influenceur belge a fait croire à ses proches qu’il était mort, allant jusqu’à simuler ses propres funérailles.

C’est une plaisanterie quelque peu douteuse, qui ne passe pas chez nos voisins du Plat pays.

Un influenceur belge, connu sous le pseudonyme de « Ragnar le fou », a simulé sa propre mort avant de débarquer à « son » enterrement sous les yeux médusés de l’assistance.

La scène ahurissante, qui n’a pas fini de faire parler, s’est déroulée le dimanche 11 juin en Belgique.

Il y a un mec appelé "Ragnar le fou" qui a simulé sa propre mort à tout le monde, y compris ses enfants et sa femme, puis le gars débarque à son enterrement en hélicoptère pour "une expérience".

Les réseaux sociaux ont bousillé l'humain.



Il simule sa propre mort et choque tout le monde en débarquant à son enterrement

Selon nos confrères belges de la RTBF, l’intéressé, originaire de Liège, avait tout manigancé en amont, en faisant circuler l’annonce de son décès sur les réseaux sociaux quelques jours auparavant.

Dans la foulée, plusieurs messages de soutien ont été adressés à des membres de sa famille, à commencer par sa fille Malo qui a publié une vidéo en hommage à son père.

« Repose en paix papa, je n’arrive pas à y croire, pourquoi toi !? Pourquoi maintenant !! Non non je ne veux pas », déclarait par ailleurs cette dernière sur TikTok, comme on peut le voir ci-dessous.

Le jour de l’enterrement, « Ragnar le fou » (David Baerten, de son vrai nom) a finalement refait surface sur les lieux des funérailles à bord d’un hélicoptère. Lorsque l’engin s’est posé, l’homme en est sorti et ses proches ont couru vers lui, dans l’incompréhension générale.

Les images de ce canular ont profondément choqué les internautes, dont beaucoup ont fait part de leur indignation.

Face au tollé suscité, « Ragnar le fou » a tenté de se justifier.

« Je ne voulais pas blesser autant de monde. Je ne m’attendais pas à être si apprécié par les gens. J’ai simulé ma mort et j’ai vu les personnes qui tiennent vraiment à moi, qui se sont déplacés pour venir me voir. Je n’ai pas gagné de cagnotte contrairement à ce qu’on a pu entendre », a-t-il ainsi déclaré dans des propos relayés par la RTBF.

« J’ai préparé cette mise en scène depuis plus d’un an et grâce à ma simulation de mort, je suis invité partout dans ma famille. J’ai retrouvé beaucoup de personnes. Je ne regarde que le positif. Il faut choquer les gens pour qu’ils réalisent les choses », a poursuivi le tiktokeur belge.

Certains y verront peut-être des similitudes avec un célèbre épisode de la série Friends, où le personnage de Ross faisait croire à son propre décès, mais ceci n’était qu’une fiction.

Or, l’initiative de ce Ragnar risque de faire des remous jusque dans sa propre famille car il est difficile d’imaginer que ses proches étaient… morts de rire lorsqu’ils ont découvert le pot aux roses.

Selon Le Parisien, seule la femme de l’influenceur était au courant de cette mise en scène.