Michou et Elsa séparés après 3 ans : Cash, le YouTubeur se lâche et prend une décision radicale

Ce 17 février 2025, le Youtubeur Michou et la danseuse Elsa Bois ont confirmé leur séparation. Explications.

Clap de fin pour l’histoire d’amour entre le Youtubeur Michou et la danseuse de Danse avec les Stars, Elsa Bois. Après trois ans de relation, le couple qui s’était rencontré sur le parquet du studio 217, lors de la participation de Michou à l’émission phare de TF1, est désormais séparé. Alors que des rumeurs circulaient depuis plusieurs semaines concernant une éventuelle rupture, l’ex-couple avait, jusqu’ici, choisi de se murer dans le silence.



Crédit : @Michou

Pour rappel, Elsa Bois, danseuse officielle de l’émission, partage cette année la scène avec le champion de natation, Florent Manaudou. Dès leur première prestation sur le parquet, les spéculations concernant une éventuelle histoire d’amour entre eux ont enflammé la Toile. Alors que le nageur est à l'heure actuelle en couple avec une jeune femme, les internautes en sont persuadés : lui aussi serait célibataire et le duo serait en couple. Des rumeurs persistantes auxquelles Elsa Bois et Florent Manaudou doivent faire face depuis plusieurs jours.



Crédit : TF1

Michou et Elsa annoncent leur séparation

Ce 17 février 2025, à la surprise générale (ou pas), Elsa Bois et son ex, Michou, ont donc pris la parole pour mettre les choses au clair : ils sont séparés. Dans une story publiée sur Instagram, le créateur de contenu et Youtubeur a déclaré : “comme vous l’avez remarqué, cela fait un bon moment que l’on ne se montre plus ensemble, la raison est qu’on a pris la décision mutuelle de se séparer en début d’année après une longue période de réflexion.”

Crédit : @Michou

De son côté, Elsa Bois a confié : “On a vécu une belle histoire pendant trois ans et on est très heureux des moments qu'on a partagés, on s'est toujours respecté et cette séparation ne change en rien le respect ni la bienveillance qu'on a l'un pour l'autre”. Plus tard dans la soirée, Michou a fait un live Twitch durant lequel il en a dit plus sur la fin de sa relation avec la danseuse : “On s’est séparés avec Elsa il y a un petit peu plus d’un mois. C’est une séparation tout ce qu’il y a de plus simple et de plus classique. Ça fait plusieurs mois qu’on se posait des questions. On s’en est parlés, on a mis les choses à plat, on a essayé de faire des efforts l’un comme l’autre. Malheureusement, le temps est passé et on a pris la décision de se séparer, tous les deux."

Les réseaux sociaux : victime de leur séparation ?

Il a ensuite avoué que la vague de harcèlement reçue sur les réseaux à leur égard depuis plusieurs mois n’avait rien arrangé : “Ça fait plusieurs mois que c’est ultra-toxique tout ce qui se dit autour de moi et Elsa (...) c’était une vague de harcèlement". Le Youtubeur a ensuite annoncé faire une pause des réseaux sociaux et partir en vacances : “Si vous me voyez moins actif les jours qui viennent, sachez que c'est normal, tout va bien”, a-t-il prévenu.

Une chose est sûre, pour sa prochaine relation amoureuse, Michou est formel : “si plus tard, je suis amené à avoir une relation amoureuse, je ne referai pas cette erreur de la partager sur les réseaux sociaux”, a-t-il insisté sur Twitch.