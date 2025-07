La Corée du Sud envahie par des mouches, un YouTubeur en fait des steaks

En Corée du Sud, la situation est insoutenable depuis plusieurs semaines à cause d’une invasion de mouches. Un YouTubeur en a profité pour tenter l’expérience de manger des steaks de mouches faits maison.

Au pays du matin frais, l'atmosphère est plutôt chaude en ce moment. La saison des amours est à son paroxysme pour les “lovebugs”, ces mouches inoffensives pour l’Homme mais qui se réunissent par millions depuis le mois de juin et compliquent la vie des habitants. Séoul et ses environs sont submergés par ces insectes. L’un des pires endroits reste le mont Gyeyang dans la ville d’Incheon à l’est de la capitale. Sur le sentier, on ne peut même plus voir le sol, tant la quantité de mouches qui s’y trouve est importante.

Crédit photo : AFP

Ces mouches originaires d'Asie apprécient particulièrement le climat chaud et humide de cette période de l'année. Autrefois principalement présents dans le sud-est de la Chine et à Okinawa, au Japon, les lovebugs apparaissent en grand nombre à Séoul depuis 2022. Ces mouchent doivent leur surnom de “lovebugs” car elles ont pour habitude de voler en couple, attachées l’une à l’autre.

"Il y avait des mouches mortes partout sur le sol, mais ce qui était encore pire, c'était les essaims qui volaient dans mon visage. Je pouvais à peine voir ou respirer"

Crédit photo : AFP

Un phénomène causé par le réchauffement climatique

Généralement, les lovebugs disparaissent au cours de la mi-juillet. Les mâles ne vivent que trois ou quatre jours, alors que les femelles vivent un peu plus longtemps, environ une semaine. Mais avant de mourir, elles pondent des centaines d’œufs dans un sol humide, permettant aux individus de l'espèce de rester nombreux.

En 2024, la ville de Séoul a reçu 9 296 plaintes concernant ces mouches, contre 4 418 l'année précédente. La ville d'Incheon déclare, elle, avoir récemment reçu plus de 100 signalements en seule journée. Cette explosion depuis trois ans semble être expliqué par le réchauffement climatique.

Crédit photo : AFP

En effet, Séoul est considérée par les scientifiques comme étant une partie du monde où le réchauffement climatique est plus rapide que la moyenne, en raison de l'effet d'îlot de chaleur de la ville.

Un “steak de mouches” fait le buzz sur YouTube

Cependant, cette année, l'invasion a fait beaucoup réagir en ligne, avec des créateurs de contenu présents dans les zones les plus touchées montrant l’ampleur du phénomène.

Le YouTubeur sud-coréen Lee Chung-geun est allé encore plus loin. Il s’est également rendu sur le mont Gyeyang pour récolter les fameuses « lovebugs » dans un petit sac en plastique. Une démarche étrange à première vue, mais le YouTubeur a une idée bien précise : nous partager sa recette de « steak de mouches ». Si la vidéo peut dégoûter comme intriguer, elle a déjà fait plus de 835 000 vues, et il assure que c’est délicieux.

Bien qu'ils aient mauvaise presse, la Corée du Sud encourage la coexistence avec ces insectes. Les autorités demandent notamment à la population de ne pas utiliser d’insecticides qui pourraient tuer d’autres espèces.