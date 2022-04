L'accouchement de sa femme s'éternise, il apporte sa console de jeux à l'hôpital

C’est bien connu : un accouchement peut durer longtemps avant que bébé ne pointe le bout de son nez. Cet Américain l’a appris à ses dépens. Ce dernier a trouvé une solution originale pour passer le temps : il a apporté sa console de jeux en attendant l’arrivée de son enfant.

Le réseau social TikTok regorge de vidéos amusantes, et l’une d’elles est devenue virale en très peu de temps. Il faut dire que son contenu vaut le détour. Le pitch ? Un Américain a apporté sa console de jeux, son casque et sa propre télévision dans la chambre d’hôpital de sa femme enceinte.

Crédit Photo : @amberscxtt / TikTok

Le comportement du papa divise

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le temps passe plus vite en s’amusant. Sur la vidéo, on aperçoit le papa de deux enfants jouer en ligne en attendant l’accouchement son épouse. Sans surprise, ce clip a été capturé par cette dernière, une certaine Amber.

« Mon petit ami a apporté tout son système de jeu à l'hôpital pendant mes 21 heures d'induction », a indiqué la jeune femme. Dans les commentaires, certains internautes ont pointé du doigt le comportement du père de famille. D’autres ont tout simplement été amusés.

Une chose est certaine : le gameur a obtenu l’autorisation de sa compagne avant d’installer son attirail. De son côté, Amber a passé le temps en regardant des films. Elle a donné naissance à un petit garçon, et le papa était présent pour assister à sa venue au monde.