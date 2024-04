Cette femme révèle que son conjoint a... accouché de leurs enfants et reçoit un flot de critiques

Un couple de personnes transgenres américain a subi de nombreuses critiques après avoir donné naissance à deux enfants. Précisions.

Les personnes transgenres qui souhaitent avoir des enfants doivent suivre un véritable parcours du combattant, marqué à la fois par les obstacles administratifs et les discriminations.

Tel est le prix à payer dans une société trop souvent influencée par les idées reçues et qui ne comprend pas toujours les tenants et aboutissants, lorsqu'elle doit composer avec la transidentité.

Rencontrer par exemple un homme transgenre et enceint a de quoi désarçonner, mais il ne faut pas avoir peur d'en discuter, en oubliant certains clichés.

C'est pourquoi certaines personnes acceptent de témoigner pour faire évoluer les mentalités et combattre ainsi les préjugés.

Ce couple de transgenres a deux enfants nés naturellement

C'est notamment le cas de Syven et Tori, qui forment un couple atypique.

Ces deux Américains, qui ont entamé un parcours de transition durant leur jeunesse, sont aujourdhui les heureux parents de deux beaux enfants, prénommés Prophet (1 an) et Wynter (1 mois).

Crédit photo : Truly / YouTube

Né femme, Syven est aujourdhui un homme transgenre et c'est lui qui a donné naissance aux enfants du couple. Une situation forcément particulière et qui n'a pas été sans heurts.

Tori - qui fut un homme avant de devenir femme - a ainsi dû affronter le regard des autres mais aussi des réactions négatives lorsqu'elle a annoncé que son conjoint était enceint. Entre les remarques désobligeantes, les regards inquisiteurs ou encore les réactions gênées des autres patients lors des visites gynécologiques, le couple a été confronté à des situations désagréables et ce à plusieurs reprises.

Certains n'ont pas pu s'empêcher de se moquer en voyant le ventre rond de Syven, comme l'a raconté Tori en septembre dernier, lors d'une émission télévisée consacrée aux familles extraordinaires.

Les railleries et autres discriminations n'ont pas été faciles à accepter pour le couple, lequel peut néanmoins compter sur le soutien de ses proches. Une aide bienvenue notamment durant la dernière grossesse de Syven qui a connu quelques complications.

Crédit photo : Truly / YouTube

Crédit photo : Truly / YouTube

Forts de leur expérience, Syven et Tori sont déterminés à donner une image positive de leur famille et espèrent changer les regards, plaidant pour une société plus inclusive. Le couple souhaite par ailleurs que les personnes transgenres et enceintes soient davantage considérées.

Leur histoire démontre que l'amour n'a ni sexe, ni genre.