Enceinte, son taxi refuse de l'emmener à l'hôpital, elle accouche en pleine rue

En Espagne, une femme enceinte s’est vu refuser l’accès à un taxi. Résultat : elle a été contrainte d’accoucher en pleine rue.

Une scène incompréhensible. À Valladolid (Espagne), une femme enceinte de 33 ans a vécu un accouchement pas comme les autres.

Les faits se sont déroulés samedi 17 mai après-midi, près d’un centre commercial. La trentenaire et son compagnon sortaient du cinéma lorsqu'elle a senti les premières contractions du travail.

Alors qu’elle était sur point d’accoucher, cette dernière est montée à bord d’un taxi avec son petit ami et a demandé au chauffeur de les conduire rapidement à la maternité.

« Nous avions déjà préparé nos sacs de courses et ma femme a même mis une serviette à l’arrière du taxi pour essayer de ne rien tacher et de se rendre à l’hôpital, et elle est montée en pensant qu’ils nous y emmèneraient le plus vite possible » se souvient le papa auprès du journal El Norte de Castilla.