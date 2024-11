Après avoir accouché, elle oublie avoir donné naissance à ses triplés

Alors qu’elle a eu des complications lors de son accouchement, une américaine a totalement oublié avoir donné naissance à trois nourrissons. Explications.

Imaginez-vous vous réveiller après un accouchement, et ne pas vous souvenir que vous avez donné la vie à trois merveilleux nourrissons. Étonnant, n’est-ce pas ? C’est ce qui est arrivé à une Américaine qui a accouché à l’hôpital de Houston, aux États-Unis. Cette histoire racontée par USA Today est hallucinante.

Crédit : Marisa Christie

Un accouchement et des complications

Le 21 août 2024, la mère de famille se rend à l’hôpital pour donner naissance à ses trois enfants. Alors que l’accouchement par césarienne s’est parfaitement bien déroulé, l’Américaine a quant à elle rencontré divers problèmes de santé. Très vite, elle s’est mise à convulser, puis à avoir des troubles cardiaques. Selon le média, elle aurait été "cliniquement morte" durant près de 45 minutes. La raison ? D’après les médecins, elle aurait subi une complication post-accouchement rare appelée l’embolie amniotique. Un phénomène qui se produit lorsque le liquide amniotique et les cellules du fœtus entrent dans le sang de la mère.

Heureusement, la jeune femme a survécu, mais les médecins ont dû procéder d’urgence à une hystérectomie, qui consiste à retirer une partie de l’utérus. Aussi fou que cela puisse paraître, à son réveil, la mère de famille n’avait aucun souvenir de son accouchement ni même d’avoir donné naissance à ses triplés :

“J’étais absolument terrifiée. (…) Comment ai-je pu ne pas me souvenir que j’avais eu mes bébés ?”.

Crédit : Marisa Christie

Grâce à quelques photos et aux mots de ses proches, la mère de famille a pu se rappeler de son accouchement, pour le moins épique. Quelques jours plus tard, elle a pu rentrer chez elle, en compagnie de son mari et de leurs trois enfants Charlotte, Collins et Kendall. À la bonne heure ! Une histoire qui a de quoi surprendre, mais heureusement, tout est bien qui finit bien !

Crédit : Marisa Christie/People