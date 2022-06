Sur Waze, il est désormais possible d'être guidé par une voix ayant l'accent ch'ti, toulousain ou provençal

Pour représenter la diversité de la France et faire patienter les usagers dans les bouchons, l’application GPS Waze a lancé trois nouvelles voix de guidage avec l’accent ch’ti, toulousain et provençal.

Waze est une célèbre application de guidage GPS utilisée par des millions d’utilisateurs dans le monde. Ce mardi 31 mai, l’application a lancé de nouvelles fonctionnalités qui vont plaire à plusieurs régions de France. Trois nouvelles voix de guidage sont disponibles, et elles ont la particularité d’avoir l’accent ch’ti, provençal et toulousain.

Crédit photo : iStock

Chaque voix aura un accent et des expressions propres à ces régions françaises. Dans le Nord, vous pourrez entendre des phrases comme « Attenchion biloute », « Va pas à toute berzingue », « Ablouque ta cheinture » ou encore « Ok, en carette tertous ». Dans le Sud, quelques expressions toulousaines pourront être entendues dans la voiture comme « À m’en donné » ou le célèbre mot « boudu ».

Des voix à l’accent toulousain, ch’ti et provençal

Désormais, il sera possible de choisir entre Antonin le Toulousain, Mireille la Marseillaise ou Biloute le Ch’timi. Cette nouvelle fonctionnalité originale va ravir ces régions françaises mises à l’honneur. Avec cette mise à jour, le but de l’application est de refléter la diversité de la France… et faire patienter les utilisateurs dans les bouchons !

« Nous avons voulu refléter davantage les spécificités et les nuances culturelles du territoire français. Nous sommes ravis de proposer cette nouvelle fonctionnalité qui va permettre à nos Wazers sudistes, ch’tis ou toulousains de se faire guider par un accent qui leur est familier », a déclaré Jérôme Marty, employé chez Waze.

Crédit photo : iStock

Cette décision n’a pas été prise au hasard, puisque Waze a fait participer ses abonnés sur les réseaux sociaux pour qu’ils choisissent les nouvelles voix de l’application.

« Les utilisateurs ont voté pour les trois accents qu’ils souhaitaient le plus entendre sur Waze via un sondage sur le compte Twitter et la page Facebook de Waze France. Après consultation, ce sont les accents ch’ti, toulousain et provençal qui ont remporté les suffrages des internautes », a indiqué l’entreprise Waze dans un communiqué.

ROUND 2

Quel ACCENT FRANÇAIS sera sélectionné pour être la prochaine voix de Waze ?

C'est à vous de voter — Waze France (@Waze_France) December 29, 2021

Ces nouvelles voix sont disponibles dès aujourd’hui. Pour les trouver, rendez-vous dans « Mon Waze », puis dans les paramètres. Après avoir appuyé sur « Voix et sons », vous pourrez choisir l’accent que vous préférez pour vous faire voyager ou revenir à vos origines.