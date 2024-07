Les mouches envahissent les maisons cette année, voici 5 astuces naturelles pour s'en débarrasser

On vous dévoile aujourd'hui des petites astuces naturelles pour lutter efficacement contre l'invasion de mouches.

Il ne vous aura pas échappé que les mouches sont particulièrement présentes en cette année 2024.

Si cette invasion n'a rien de surprenant, compte tenu de la météo capricieuse de ces derniers mois, on s'en serait bien passé, n'est-ce pas ? Il faut dire que les mouches ne font généralement pas partie des insectes que l'on apprécie, bien au contraire. Et les voir débarquer en nombre chez soi n'est jamais agréable, car c'est toujours la croix et la bannière pour s'en débarrasser.

En effet, dès qu'elle parvient à pénétrer chez vous, la mouche n'en sort jamais et s'y sent comme chez elle.

C'est bien simple, l'insecte - dont la durée de vie est d'environ 3 semaines - peut très bien vivre toute son existence dans une maison, car il y trouvera tout ce qui est nécessaire à son développement : de la nourriture bien sûr, mais aussi des coins suffisamment chauds et humides pour y pondre des centaines d'œufs.

De quoi empoisonner votre quotidien.

5 astuces naturelles pour faire fuir les mouches

S'il est difficile, voire impossible, de s'en débarrasser sans avoir recours à la violence (petite pensée à ceux qui ont la main lourde avec leur tapette), il existe néanmoins quelques astuces naturelles pour les faire fuir.

Les voici :

Les plantes aromatiques

Vous l'ignorez peut-être, mais certaines plantes aromatiques s'avèrent très efficaces pour faire fuir les mouche (mais aussi les moustiques) grâce à la forte odeur qu'elles dégagent. C'est notamment le cas du romarin, du basilic et de la lavande, mais aussi de l'eucalyptus ou encore de la menthe poivrée. Pour vous en convaincre, disposez une de ces plantes sur les rebords de vos fenêtres et vous verrez tout de suite le résultat.

Oignons et clous de girofle

Croyez-le ou non, mais deux de vos meilleurs alliés contre les mouches se trouvent paradoxalement dans votre cuisine : l'oignon et le clou de girofle. En combinant le premier avec le second, vous pouvez en effet créer une sorte de piège naturel pour repousser les mouches. Placez donc des oignons, sur lesquels vous aurez enfoncé des clous de girofle au préalable, à des endroits stratégiques de votre logement (fenêtre, cuisine, ou encore garage) et la forte odeur fera le reste. Renouveler ce piège chaque semaine pour une efficacité optimale.

De l'ail bouilli

En faisant bouillir 3 ou 4 gousses d'ail épluchées dans de l'eau pendant quelques minutes, vous obtiendrez un liquide très odorant qui fera fuir les mouches. Un véritable répulsif naturel. Versez-en un peu sur les rebords de vos fenêtres et les seuils de vos portes pour dissuader les mouches de rentrer. Bien qu'efficace, cette astuce a tout de même l'inconvénient de sentir très fort et peut donc en incommoder plus d'un.

Vinaigre blanc

On ne le répétera jamais assez, mais le vinaigre blanc sert à peu près pour tout dans la maison, y compris repousser les mouches. Donc si vous avez l'habitude de vous en servir pour nettoyer votre cuisine, votre vaisselle ou encore vos carreaux par exemple, ne changez rien, car cela repoussera les mouches si elles s'approchent des surfaces vinaigrées.

Le bicarbonate de soude

On vous l'a peut-être déjà conseillé par le passé pour un autre usage, mais sachez que le bicarbonate de soude s'avère être également un excellent répulsif contre les mouches. Pour l'utiliser ainsi, rien de plus simple : versez d'abord une cuillère à soupe de bicarbonate dans un grand verre d'eu chaude puis mélangez. Mettez ensuite le tout dans un récipient de type pulvérisateur afin d'appliquer la solution sur vos fenêtres et vos portes.

Vous voilà désormais prêts pour affronter les hordes de mouches de l'été !