Son père a tué et mangé sa mère, elle fait des révélations terrifiantes sur son enfance à ses côtés

Jamie-Lee Arrow est la fille d’Isakin Drabbad, un meurtrier cannibale l’un des plus célèbres de la Suède. Dans un reportage, elle s’est confiée sur son enfance et sur les liens qu’elle entretient avec son père aujourd’hui.

Isakin Drabbad, aujourd’hui âgé de 46 ans, est l’un des meurtriers les plus célèbres de Suède. En 2010, il a tué sa petite amie, Helle Christensen, d’une horrible manière. L’homme lui a tranché la gorge, l’a décapitée et a mangé une partie de son corps. Isakin Drabbad a avoué ce meurtre quelques temps plus tard. Un examen psychiatrique médico-légal a révélé qu’il souffrait d’un grave trouble mental et il a été reconnu coupable du meurtre de Helle Chritensen en 2011.

Crédit photo : Daily Mail

Par la suite, le meurtrier a été placé en détention provisoire dans un hôpital psychiatrique, à l'inverse de cet homme dont les photos terrifiantes montrent sa transformation dans le couloir de la mort. S’il s’en est pris à sa petite amie, Isakin Drabbad avait également une fille, Jamie-Lee Arrow. Aujourd’hui âgée de 23 ans, cette dernière s’est récemment confiée sur son enfance dans la série “Evil Lives Here : The Killer Speaks”, diffusée sur la chaîne Investigation Discovery.

Une enfance sombre

Dans un épisode de 2 heures, Jamie-Lee a parlé de sa vie aux côtés du tueur. Elle a notamment raconté quelques passages sombres de son enfance, comme le fait que son père lui fabriquait sans cesse des poupées vaudou macabres, qu’elle entreposait dans sa chambre. Dans le cadre de l'émission, la jeune femme a pu revoir son père, à qui elle n’avait pas parlé depuis quatre ans. Bien qu’il ait été libéré de l’hôpital psychiatrique où il était interné, il reste sous surveillance. À l'écran, les retrouvailles entre Jamie-Lee et son père ont paru émouvantes, mais tout ne s’est pas passé comme prévu.

“Il s’est mis à pleurer, m’a serrée dans ses bras et il semblait heureux de me voir. Je voulais tellement croire qu’il avait changé et qu’il était devenu le père dont j’avais toujours rêvé et dont j’avais toujours eu besoin. Mais son vrai visage a commencé à réapparaître”, a expliqué Jamie-Lee à People.

Crédit photo : Investigation Discovery

Un message glaçant

Si Jamie-Lee a cru que son père avait changé et qu’il allait mieux, c’était en réalité loin d’être le cas. En effet, Isakin Drabbad a envoyé un message glaçant à sa fille après le tournage.

“Il m’a envoyé un long message tordu et malsain dans lequel il nous menaçait, moi et ma famille, si jamais je le contactais à nouveau. Cela m’a apporté la conclusion dont j’avais besoin. Je dois juste accepter que mon père est vraiment malade, même si ça me fait du mal de l’admettre. Je le pleure comme s’il était mort. Je dois juste accepter que je l’aime, mais qu’il ne pourra jamais faire partie de ma vie, et encore moins de celle de mes enfants. Ça fait mal d’aimer quelqu’un qui est si mauvais pour nous”, a confié Jamie-Lee, d’après des propos rapportés par le Daily Mail.

Aujourd’hui, Jamie-Lee est mère de deux enfants et veut tout faire pour protéger sa famille et l’éloigner de ce qu’elle a vécu. Elle n’a donc plus aucun contact avec son père.