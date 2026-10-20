Elle refuse de changer de place avec sa voisine d'avion qui voulait rejoindre son mari : la passagère pleure trois heures, alors qu'il dormait en réalité deux rangées plus loin

Une passagère raconte son calvaire dans un vol long-courrier après avoir refusé de céder sa place à sa voisine qui voulait être assise à côté de son mari.

Il peut s’en passer des choses dans un avion. Cette Américaine en a fait l’amère expérience après avoir refusé de changer de siège avec sa voisine. Résultat : cette dernière a pleuré durant trois heures sur un vol de 10 heures.

Devant la tristesse de sa voisine, la passagère a demandé à ses abonnés ce qu’ils auraient fait et les réponses sont quasiment unanimes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tomiko Harvey | Richmond, VA | GenX influencer (@tomiko.harvey)

Sa voisine lui demande d’échanger leur place dans l’avion, elle refuse

La blogueuse voyage, Tomiko Harvey, ne pensait pas être au cœur d’une vidéo virale. L’Américaine vient de vivre une expérience mouvementée à bord d’un vol en correspondance reliant Istanbul à Washington, D.C.

Dans son post Instagram liké près de 100 000 fois, Tomiko explique être rentrée en hâte du Kazakhstan où elle séjournait après avoir appris le décès de son père. Dans l’avion, la blogueuse était assise côté couloir quand sa voisine du milieu lui a demandé si elles pouvaient échanger leur place afin de s'asseoir à côté de son mari.

Tomiko a refusé et sa voisine s’est mise à pleurer durant trois heures.

La passagère pleure durant trois heures sur un vol de dix heures

En légende de sa publication, Tomiko décrit la situation de « summum des larmes de Blancs ». Elle explique ne pas comprendre pourquoi sa voisine lui a demandé de changer de place puisque son mari se trouvait en réalité « deux rangées plus loin, sur un siège central, un casque sur les oreilles, en train de dormir en toute sérénité pendant toute la durée du vol ».

« J’ai fini par lui demander si quelqu’un était décédé, car enfin, qui pleure pendant [trois] heures ? Elle a répondu que personne n’était mort. Elle disait simplement que son mari lui manquait, et qu’elle ne savait plus sur quelle épaule poser sa tête », indique Tomiko dans sa vidéo Instagram après avoir pris soin de flouter sa voisine.

Au moment de l'atterrissage, Tomiko a lancé un « bien joué » à sa voisine en la félicitant d’avoir « survécu sans [son] mari pendant 10 heures ».

La suite après cette vidéo

Les internautes saluent le comportement de la blogueuse

Crédit photo : Tomiko Harvey/ Instagram

Après cet incident, Tomiko a demandé à ses abonnés s’ils pensaient qu’elle avait le bon choix. Selon elle, les inconnus n’ont pas à demander à d’autres passagers d’échanger leur place, surtout sur un long-courrier. Beaucoup d’internautes ont rejoint l’avis de la blogueuse, se moquant au passage de la demande de sa voisine.

« Si vous voulez être assis côte à côte, faites vos réservations ensemble ou payez pour choisir vos sièges » ; « Elle ne peut pas supporter un vol de dix heures sans son mari, mais elle refuse en même temps de payer pour avoir des sièges côte à côte » ; « Coup de théâtre… c’est le mari qui a réservé les vols et choisi les sièges » ; Ce type avait besoin d’une pause ! », peut-on lire dans les commentaires.

Quelques internautes ont reproché à Tomiko de ne pas avoir été agréable avec la passagère. Mais la majorité l’a applaudi pour avoir maintenu sa position.