À 67 ans, un passager raciste et homophobe insulte l'équipage et mord un voyageur : il finit scotché à son siège et perd son emploi

Jeudi 3 septembre, un homme violent a pris l’avion. Il s’est montré agressif et a tenu des propos racistes et homophobes, ce qui lui a valu d’être attaché à son siège avec du ruban adhésif.

Dans un avion, si tout est prévu pour que les vols se passent bien, certains peuvent être perturbés par le comportement des passagers. Ce fut le cas en mai dernier, quand un avion a fait demi-tour parce qu’une femme refusait de raccrocher son téléphone.

Parfois, les passagers peuvent également se montrer insultants envers les membres de l’équipage, ce qui peut avoir de lourdes conséquences. En 2023, un homme a traité un steward de “serveur” et l’avion a fait demi-tour.

Un passager raciste, homophobe et violent

Un fait similaire a eu lieu ce jeudi 3 septembre. Arthur Lundeen, un agent immobilier âgé de 67 ans, a pris l’avion avec la compagnie American Airlines lors d'un vol qui reliait Dallas à Newark, aux États-Unis. Cependant, tout ne s’est pas bien passé pendant le vol car Arthur a commencé à tenir des propos racistes et homophobes, notamment en utilisant le “N word” envers un membre de l’équipage.

Here is the video of our Jersey guys subduing the flight passenger who was out of control ✈️



Before the Jersey guys from @gunforhirerange Gun For Hire taped him down, Arthur Lundeen wasn’t “just restless.” About two hours into the Dallas–Newark flight he started yelling,… https://t.co/Zn0qHyZfj0 pic.twitter.com/Zo0fp0ze7c — Wake Up NJ 🇺🇸 New Jersey (@wakeupnj) September 6, 2026

Selon les autres voyageurs, il a tenu “des propos désobligeants” envers le personnel et les autres passagers, proférant “des insultes raciales, un langage vulgaire et très offensant envers les femmes”, comme le rapporte ABC. En plus de cela, il s’est montré agressif et a mordu un autre passager.

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Fixé au siège par du ruban adhésif

Pour ces raisons, le personnel et les autres passagers ont dû maîtriser l’agent immobilier. Une femme, qui a essayé de le maintenir, a été violemment poussée par Arthur Lundeen. Trois hommes l’ont alors fixé son siège avec du ruban adhésif et des colliers de serrage. Une histoire qui rappelle ce combattant de MMA qui a maîtrisé un passager qui voulait étrangler un agent de bord pendant un vol.

“La sécurité de nos clients et de nos employés est notre priorité absolue et nous ne tolérons aucune violence. Nous remercions les membres de l’équipage pour leur professionnalisme et nos clients pour leur compréhension”, a indiqué la compagnie aérienne.

Crédit photo : @jxinfante69 / X

Le vol a été dérouté vers l’aéroport de Baltimore-Washington, où Arthur Lundeen a été arrêté par la police. Une enquête a été ouverte tandis que l’agent immobilier a été soigné pour une plaie ouverte au bras, avant d’être conduit au commissariat. Quelques jours plus tard, Arthur Lundeen a été licencié et a perdu son poste de vice-président au sein de l’importante agence immobilière Long Realty.

“Bien que les agents immobiliers soient des travailleurs indépendants, la conduite appropriée de toute personne associée à Long Realty est primordiale pour nous. À cette fin, la personne en question n’est plus associée à Long Realty”, a indiqué Kevin Kaplan, le PDG de l’agence immobilière.

Arthur Lundeen a été libéré sous caution et sera jugé le 19 octobre prochain. Il est accusé d’agression au deuxième degré et de trouble à l’ordre public et risque plusieurs années de prison et des milliers d'euros d’amende.