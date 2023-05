La plus grande dictée du monde sera organisée sur les Champs-Élysées

À vos stylos ! La plus grande dictée du monde va avoir lieu sur les Champs-Élysées. Un événement en plein air qui ne manquera de vous faire retomber en enfance.

Ah la dictée… Cet exercice terrifiant qui a donné des cauchemars à plusieurs générations d’écoliers. Si c’est votre cas, sachez qu’il est désormais possible de faire la paix avec cette discipline scolaire.

Le 4 juin prochain, la plus grande dictée du monde prendra place sur les Champs-Élysées à Paris. Cet événement en plein air a été imaginé par le Comité Champs-Élysées, à l'occasion de la piétonnisation mensuelle de l’avenue.

Crédit Photo : istock

Trois dictées prévues

Ce jour-là, la plus belle avenue du monde se transformera en salle de classe géante avec un tableau noir, des pupitres et des chaises confortables. Au total, près de 1700 participants testeront leurs compétences orthographiques. À noter que le maître de cérémonie n’est nul autre que le journaliste et organisateur de dictées géantes Rachid Santaki.

«Au cours de cette après-midi 3 dictées thématiques rassemblant chacune 1700 participants. Des personnalités du monde culturel, sportif et littéraire s’inviteront lors de l’événement pour lire et participer à ces épreuves d’un jour», explique la mairie de Paris sur son site internet.

Avant d’ajouter : «Les dictées sont entièrement gratuites et ouvertes à tous et sans aucune limite d’âge pour les adultes (pour les enfants à partir de 10 ans à condition qu’ils soient accompagnés d’un adulte)».

Crédit Photo : La grande dictée des Champs

Désormais,vous savez ce qu’il vous reste à faire !