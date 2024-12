En cette fin d’année, il est temps de savoir ce que nous réserve 2025. Voici les prédictions, pour le moins effrayantes, d’Athos Salomé, le “Nostradamus actuel”.

Chaque année, en décembre, nous connaissons les prédictions des voyants pour l’année suivante. Ces prédictions sont particulièrement mystérieuses, notamment lorsque certaines d’entre elles se réalisent, comme ces 15 prédictions incroyables faites par Bill Gates il y a 25 ans.

En se basant sur ces prédictions, que va-t-il se passer en 2025 ? En premier lieu, Nostradamus et Baba Vanga ont tous les deux fait la même prédiction pour l’année prochaine. En plus de cela, on peut ajouter les prédictions d’Athos Salomé, un homme originaire du Brésil surnommé le “Nostradamus vivant”. Par le passé, ce voyant a déjà réussi à prédire l’avenir puisqu’il avait annoncé l’arrivée du Covid-19, le rachat de Twitter par Elon Musk, la panne de CrowdStrike chez Microsoft ou encore la mort de la reine Elizabeth II.

Crédit photo : @athos_salome / Instagram

Cette année, Athos Salomé a annoncé sept prédictions pour l’année 2025, et elles sont particulièrement inquiétantes. Découvrez ce qui nous attend.

Des humains génétiquement modifiés

Selon le Nostradamus actuel, des expériences génétiques secrètes seront organisées en 2025 dans le but de créer des humains génétiquement modifiés. Comme l’explique Unilad, ces individus seront créés pour être “parfaits”, c’est-à-dire plus forts, plus intelligents et capables de résister aux maladies.

L’intelligence artificielle incontrôlable

Crédit photo : iStock

Actuellement, l’intelligence artificielle prend de plus en plus d’ampleur, à tel point qu’Athos Salomé affirme qu’elle pourrait devenir incontrôlable en 2025, atteignant un point de non-retour. Le voyant prédit qu’un événement mondial dramatique va se produire, nous révélant que l’intelligence artificielle est autonome et possède sa propre conscience.

Une crise énergétique mondiale

Autre catastrophe en vue pour 2025 : une crise énergétique mondiale. Comme l’explique Economic Times, “bien que des technologies révolutionnaires comme les générateurs d’énergie à point zéro puissent exister, il prévient qu’elles resteront cachées au public pour maintenir les structures de pouvoir”.

Des contacts avec des extraterrestres

Crédit photo : iStock

Convaincu que nous ne sommes pas seuls dans l’univers, Athos Salomé affirme que nous parviendrons à entrer en contact avec les extraterrestres en 2025. Selon lui, les autorités vont faire une déclaration officielle sur l’existence des extraterrestres et apporteront des preuves de la vie microbienne sur Mars ainsi que sur celle de civilisations dans l’espace.

Un contrôle de la population

Selon Athos Salomé, le monde va entrer dans une véritable dictature. Les autorités utiliseront les nouvelles technologies afin de contrôler et de surveiller la population. De plus en plus d’humains auront des puces implantées sous leur peau. Cette innovation, jugée indispensable pour le bien commun, sera en réalité dangereuse.

Des catastrophes climatiques artificielles

Crédit photo : iStock

Si le réchauffement climatique va engendrer des catastrophes naturelles, certaines pourraient également être créées par l’homme. En effet, la géo-ingénierie pourrait générer des catastrophes climatiques importantes, comme des ouragans et des épisodes de sécheresse dans des zones qui ne sont normalement pas impactées par ces désagréments.

Des opérations militaires secrètes

Selon le voyant, des expériences militaires secrètes seront organisées par les plus grandes puissances mondiales.

“Le silence stratégique sera de mise chez certains gouvernements comme celui des États-Unis, de la Russie et de la Chine, car ils cacheront des informations dans le but de provoquer un bouleversement mondial”, a affirmé Athos Salomé.

Des prédictions inquiétantes qui laissent présager le pire pour 2025.