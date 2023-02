Le soir de la Saint-Valentin, ce couple a remporté 120 000 euros en misant 4 euros aux machines à sous

Le soir de la Saint-Valentin, un couple s’est rendu au casino de Hyères, dans le Var, a misé 4 euros aux machines à sous… et a remporté le jackpot de 120 000 euros.

Ce mardi 14 février, de nombreux couples ont décidé de s’offrir une soirée romantique pour fêter la Saint-Valentin. Pour l’occasion, un couple originaire de la région nîmoise s’est rendu dans le Var pour passer une soirée pas comme les autres.

Crédit photo : iStock

Après avoir profité d'un bon dîner au restaurant, les amoureux ont décidé de tenter leur chance en se rendant au casino de Hyères. Une visite dans l'établissement qu'ils ne sont pas prêts d'oublier, car leur soirée de Saint-Valentin a été marquée par une grande surprise.

Ils remportent 120 000 euros

En s’approchant des machines à sous, la femme a misé la petite somme de 4 euros et a tenté plusieurs combinaisons gagnantes, sans trop comprendre le fonctionnement du jeu.

Crédit photo : iStock

Pendant plusieurs minutes, les cases de la machine à sous ont défilé mais n'ont rien donné de concluant. Soudain, à la grande surprise de la joueuse occasionnelle, la machine à sous a indiqué 122 880 euros, soit le plus gros jackpot de la machine. Grâce au hasard, la femme a remporté un gros gain en ne misant que 4 euros. Cette somme importante a fait la joie du couple, qui a passé une soirée de Saint-Valentin mémorable.

Un mois plus tôt, une autre femme de ce casino a elle aussi remporté le jackpot en jouant aux machines à sous, en gagnant plus de 186 000 euros. Des événements qui vous donner envie à plus d'un de tenter sa chance au casino et de défier le hasard des machines à sous.