Une joueuse débutante remporte un million d'euros aux courses hippiques alors qu'elle n'y connaît rien

Pour les spécialistes qui passent de longues heures à analyser les chevaux et leur jockey, les courses hippiques sont avant tout un jeu de passionnés. Pourtant, une habitante de Lille a eu la chance de gagner le gros lot en pariant complètement par hasard.

Crédit : Prix Major Fridolin

Cette incroyable histoire s’est déroulée lors du Grand prix du Président de la République, qui se courait dimanche dernier à l’hippodrome d’Auteuil.

Et justement, c’est à cette occasion qu’une joueuse originaire du Nord a vu la chance lui sourire puisqu’elle a remporté plus d’un million d’euros après avoir misé seulement 2 euros. Elle avait validé son ticket de Quinté+ au bar-tabac PMU le Nemrod, situé dans un quartier à l’est de la ville de Lille. Pour Pauline et David Gonzalez, propriétaires du PMU où l'heureuse gagnante a joué, cette victoire est aussi un peu la leur.

Une joueuse persévérante

Comme l’ont affirmé plusieurs médias locaux, l’heureuse gagnante n’en était pas à son coup d’essai. En effet, il s’agit d’une cliente régulière de cet établissement où elle avait pris l’habitude de toujours jouer les mêmes numéros au Quinté+, contrairement aux mordus de courses hippiques qui passent généralement des heures à éplucher les journaux spécialisés avant de miser. C’est ce qu’on appelle un énorme coup de chance ! Surtout quand on sait que le quinté dans l’ordre a permis à la joueuse d’empocher la somme de 1 078 992 euros.

