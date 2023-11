Loto : ils se trompent de date sur leur grille et remportent 12 millions d'euros

À Niort, un couple de joueurs réguliers a remporté la belle somme de 12 millions d’euros au Loto. Un gain incroyable permis grâce à une erreur commise lors de la validation de la grille !

Parfois, on dit que le hasard fait bien les choses ! Ici, c’est plutôt un concours de circonstances rocambolesques qui a fait s'aligner les étoiles. Le 11 octobre dernier, un couple originaire de Niort, dans les Deux-Sèvres, a eu l’immense joie d’apprendre qu’il était l'heureux gagnant du tirage du loto !

Le couple a remporté la modique somme de 12 millions d’euros ! Un gain incroyable qui n’aurait pourtant jamais eu lieu si l’époux avait rempli sa grille comme il prévoyait de le faire !

En effet, l’époux pensait avoir validé la grille pour le samedi, comme à son habitude. Sauf qu’il a oublié de cocher le jour du tirage sur son bulletin. Ainsi, ce dernier a été validé le jour-même et comptabilisé pour le tirage de cette journée du 11 octobre.

Crédit photo : iStock

Une erreur dont il se rend compte assez rapidement avec amertume : “J’étais déçu de voir le mauvais jour indiqué sur le reçu de jeu, mais mon regret a été de courte durée. Ce concours de circonstances est le plus heureux du monde”, a-t-il confié à la Française des Jeux.

Devenus millionnaires, ils ne comptent pas changer leur train de vie

Le couple, qui avait déjà gagné quelques milliers d’euros au Loto en 1997, a préféré conserver l’anonymat. Même s’ils sont millionnaires, ils n’ont pas forcément l’intention de changer leur train de vie : “À l’époque, nous avions pu réaliser quelques travaux dans notre nouvelle maison. Aujourd’hui, c’est une maison toute entière que nous allons pouvoir acheter”.

Une maison et rien de plus pour le moment : “Nous ne souhaitons pas changer. Nous avons plusieurs projets à l’esprit, mais nous allons prendre le temps de la réflexion”, a indiqué le couple, même s’ils ont en tête de “faire plaisir à leur entourage et de voyager”.

En plus de ça, le couple prévoit aussi de poursuivre leurs dons, qu’ils font déjà à des associations : “Nous allons continuer à les soutenir mais, désormais, cela sera dans de plus grandes proportions”.