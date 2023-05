Cette femme a eu deux enfants avec son demi-frère et rêve de l'épouser, malgré le regard des autres

Originaire de Barcelone, Ana Parra est maman de deux enfants qu’elle a eu avec son compagnon qui n’est autre que son demi-frère. Malgré les critiques, elle compte bien se marier avec lui.

Crédit photo : danielparra

Lorsqu’elle n’était qu’une enfant, Ana a été abandonnée par son père. Une blessure qui ne l’a pas empêchée d’avancer, d’autant plus que son père s’était remarié et a eu un fils avec une autre femme : “Ma mère m’a dit que mon père était parti pour fonder une autre famille et qu’il avait eu un autre enfant”, explique-t-elle.

Bien qu’elle ait toujours su qu’elle avait un demi-frère, elle ne l’avait jamais rencontré avant ses 20 ans. C’est en cherchant sur Facebook qu’elle a remonté la trace de son demi-frère, nommé Daniel, qu’elle voulait absolument rencontrer.

Crédit photo : danielparra

Elle raconte alors qu’il y a rapidement eu des étincelles entre eux : “On ne voulait pas le réaliser, on était en colère entre nous parce que c’était difficile de se l’avouer et de briser le tabou : on était demi-frère et demi-soeur, mais nous ne le ressentions pas ainsi”.

Elle décrit leur première interaction romantique : “On faisait la fête, on s’est approchés l’un et l’autre lentement et on s’est embrassés pour la première fois”.

“Certaines personnes nous ont dit qu’on allait brûler en enfer”

Forcément, au début, les deux ont fait comme s’il ne s’était rien passé, mais ils ont fini par accepter l’évidence d’une alchimie indéniable. De son côté, Daniel revient sur ce moment : “Ce baiser a cassé toutes les barrières, il y a eu un avant et un après”.

Crédit photo : danielparra

S’ils ont essayé de rester distants, ils se sont revus quelques jours plus tard pour ne plus jamais se séparer : “Imaginez d’aimer une femme et, pour une raison morale, s’interdire d’être avec elle. C’était très compliqué à gérer” avoue Daniel.

Ensuite, c’est lors de vacances à Londres que le couple a commencé à s’assumer publiquement comme “une explosion de liberté”. Ils sont même passés à la télévision espagnole pour expliquer leur relation peu commune.

Crédit photo : anaparra

Forcément, la nature de leur relation a engendré de nombreux commentaires négatifs sur les réseaux sociaux : “Certaines personnes nous ont écrit pour nous dire qu’on allait brûler en enfer”.

Cependant, ils ont décidé de ne pas laisser les critiques affecter leur couple. Ils sont désormais parents de deux enfants, âgés de 5 et 3 ans. Il se battent aujourd’hui pour leur droit au mariage légal car si l’inceste consensuel entre adultes est déjà légal, leur mariage est encore interdit.