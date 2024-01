Mariée avec une poupée avec qui elle a eu trois enfants, elle affirme que sa vie de famille est «compliquée»

Meirivone Rocha Moraes est une femme âgée de 37 ans qui vit au Brésil et qui affirme être mariée avec une poupée de chiffon, avec qui elle aurait eu trois enfants. Selon la trentenaire, sa vie de famille serait “compliquée”.

Meirivone Rocha Moraes est une Brésilienne et mère de famille âgée de 37 ans. Bien qu’elle soit heureuse en couple, elle affirme mener une vie compliquée. La raison ? La trentenaire est mariée avec une poupée de chiffon grandeur nature nommée Marcelo, avec qui elle aurait eu trois enfants.

L’histoire de Meirivone a déjà fait la une des journaux à plusieurs reprises au Brésil, tant son mode de vie est peu conventionnel. Selon ses dires, elle aurait eu un premier enfant poupée nommé Marcelino, suivi des jumelles Marcelina et Emilia. Avoir une vie de famille aussi complète relèverait du défi pour Meirivone qui affirme avoir du mal à s’occuper de ses trois enfants.

Crédit photo : @meirivoneemarcelo

“C’est un peu compliqué parce que tout est en double dose maintenant que nous avons des jumeaux, a-t-elle expliqué. Dans la vie de tous les jours, Marcelo et moi avons de nombreuses tâches avec les nouveaux bébés, en plus de nous occuper de notre premier enfant. Même quand je suis fatiguée, mon mari m’aide à me laver, à manger et à dormir.”

Une vie compliquée avec des poupées

En plus de cela, Meirivone prétend que son mari serait stressé à l’idée de subvenir aux besoins de la famille. Si cette vie ne semble pas être de tout repos, la trentenaire affirme qu’elle est heureuse en couple et qu’elle vit dans une maison remplie d’amour, de rires et d’enfants.

“Les dépenses augmentent et Marcelo doit payer la nourriture, les vêtements, le loyer, l’eau, l’électricité et les médicaments, a-t-elle affirmé. Par conséquent, il est un peu inquiet de devoir payer ses factures. Mais malgré ses inquiétudes, il a toujours rêvé d’avoir une famille et des enfants, c’est ce qu’il a toujours souhaité.”

Crédit photo : @meirivoneemarcelo

Si la Brésilienne semble vivre une histoire d’amour avec cette poupée, tout n’aurait pas toujours été très rose. Selon ses dires, Marcelo l’aurait déjà trompée et l’un de leurs enfants aurait été enlevé par un ravisseur qui exigeait plus de 100 euros pour le libérer. Aujourd’hui, Meirivone voit les choses en grand car elle aimerait acheter une maison avec sa famille.