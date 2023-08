Après avoir eu trois enfants avec une poupée, cet homme s'est marié avec elle

En Colombie, Cristian Montenegro s’est récemment marié avec Natalia… sa poupée. Cela fait plusieurs années que l’homme vit une relation avec Natalia, avec qui il a déjà trois enfants.

Cristian Montenegro vit en Colombie et est en relation avec Natalia, une poupée. Après avoir fondé une famille avec elle, il est l’heureux père de trois enfants. Cristian a commencé à sortir avec sa poupée après être resté célibataire pendant de nombreuses années.

L’homme semble vivre une véritable histoire d’amour avec cette poupée. Alors que le couple devait se marier l’année dernière, l’événement a été repoussé suite à la naissance de son troisième enfant, un petit garçon nommé Sammy, qui est lui-aussi une poupée.

“S’il n’y avait pas les poupées, je serais plus seul que n’importe qui. Au moins, j’ai quelque chose. Avec ma Natalia, on regarde la télé et on parle de tout. Ils ne savent pas à quel point je l’aime”, a confié Cristian.

Il se marie avec sa poupée

Après avoir fondé une famille avec sa poupée, Cristian a décidé de l’épouser. Pour cela, une cérémonie officielle de mariage a été organisée. Sur une vidéo publiée sur TikTok, on peut voir Cristian porter un costume noir et un noeud papillon pour la cérémonie, tandis que la poupée est vêtue d’une robe de mariée et d’un voile.

Sur les images, Cristian semble ravi et attire l’attention sur son alliance avant d’échanger des baisers passionnés avec sa dulcinée. Si Cristian est suivi par plus de 67 000 abonnés sur son compte TikTok, la plupart des internautes sont préoccupés par cette relation imaginaire et se posent des questions sur la santé mentale de Cristian. Sur la dernière vidéo publiée par le TikTokeur, où l'on voit Natalia se faire tatouer son prénom, on peut lire les commentaires suivants : "Je suis préoccupé", "Tu es sûr que ça va ?" ou encore "C'est un psychopathe !"

Malgré toutes ces réactions négatives, certains internautes recommandent à Cristian de ne pas écouter le jugement des autres et de se préoccuper uniquement de son bonheur. Une chose que le Colombien a bien l'intention de faire aux côtés de sa poupée.